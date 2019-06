The Surge 2 – Kommt das Spiel im September?

Bisher haben Focus Home Interactive und Deck13 Interactive nur grob 2019 als Erscheinungstermin zum kommenden Hardcore Action-Rollenspiel „The Surge 2“ kommuniziert. Nun ist ein konkreter Release-Termin aufgetaucht.

So haben es Focus Home Interactive und Deck13 Interactive bestimmt nicht geplant. Eigentlich sollte der Release-Termin von „The Surge 2“ auf der E3 2019 bekannt gegeben werden, doch nun ist dieser vorzeitig geleaked worden. Während eine offizielle Bestätigung noch aussteht, kann man in einem Eintrag im australischen Xbox-Store den konkreten Erscheinungstermin lesen. Sollten die Angaben stimmen, dann erscheint „The Surge 2“ am 23. September 2019 für Playstation 4, Xbox One und den PC.

„The Surge 2 führt fort, was Fans und Kritiker bereits im ersten Teil geliebt haben – knallharte Kämpfe, welche von einem einzigartigem und dynamischen Trefferzonen System und einer ausgeklügelten Charakterentwicklung unterstützt werden –, während gleichzeitig weiter auf der Erfolgsformel aufgebaut werden wird: The Surge 2 spielt in einer völlig neuen Umgebung, welche mit größeren Levels und einem noch ambitionierterem Leveldesign aufwarten wird“, so die offizielle Beschreibung.