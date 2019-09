The Surge 2 im Test – Schöner, schneller, besser?

„The Surge 2“ vom deutschen Entwicklerstudio Deck 13 Interactive und Publisher Focus Home Interactive ist ein Hardcore Action-Rollenspiel, welches aufgrund seines Schwierigkeitsgrades und dem Gameplay mit From Softwares Souls-Spielen verglichen wird. Auch wenn die Grundformel sicherlich kopiert sein mag, konnte man sich bereits 2017 mit dem ersten Ableger deutlich von anderen Souls-Like Spielen abheben. Mit dem sogenannten „Limb-Targeting-System“ haben die Entwickler ein erfreulich erfrischendes Loot-System entwickelt, welches dem Spieler erlaubt gezielt auf Beutejagd zu gehen. So konnten einzelne Bereiche des Körpers wie Kopf, Arme, Beine und Körper anvisiert sowie angegriffen werden, um diese anschließend abzutrennen. Die abgetrennten Gliedmaßen wiederum bescherten dem Spieler unterschiedliche Ausrüstung. Hatte man es auf die Waffe des Gegners abgesehen, so musste hierfür der rechte Arm abgetrennt werden, wollte man den Helm, dann ab mit dem Kopf usw. Auf diesem Weg erarbeitete man sich nach und nach immer bessere Ausrüstung. Ab sofort ist „The Surge 2“ für Playstation 4, Xbox One sowie PC erhältlich und wirbt mit hübscherer Grafik, neuem Schauplatz, verbessertem Kampfsystem und neuen Fähigkeiten, aber reicht das aus? Ich durfte das Spiel vorab testen und verrate euch was ihr zu erwarten habt.

Eine raue und gnadenlose Welt

In „The Surge 2“ erwacht der Spieler ohne jegliche Erinnerungen in einem verlassenen Gefängnis der Stadt Jericho City. Einzig die alptraumhaften Halluzinationen sowie die Kenntnis, dass ihr der letzte Überlebende eines Flugzeugabsturzes seid, liefern euch eure ersten Hinweise auf eure Situation. Schnell stellt ihr fest, dass die Welt verrückt geworden ist. Gepanzerte Soldaten haben das Kriegsrecht ausgerufen, Roboter laufen Amok und ein bedrohlicher Nanosturm braut sich über der Stadt zusammen. Um zu überleben müsst ihr die Trümmer von Jericho City erkunden und euch ebenso brutalen wie gnadenlosen Kämpfen stellen. Trennt euren Gegnern die Gliedmaßen ab, um an wertvolle Ausrüstung zu gelangen, stärker zu werden und lüftet die Geheimnisse dieser verdorbenen Welt.

Der Nachfolger zu „The Surge“ erfindet das Rad nicht Neu und behält die Stärken des ersten Teils bei, während man an den Schwächen gearbeitet hat. Wer den ersten Teil gespielt hat, entdeckt nur wenig neues. Erneut werden uns keine festen Klassen vorgegeben, sodass wir im Spielverlauf unseren ganz individuellen Spielstil entwickeln. Zum Experimentieren laden die insgesamt neun unterschiedlichen Waffentypen ein. Jeder Waffentyp verfügt über unterschiedliche Kombo-Angriffe sowie Kampfgeschwindigkeiten, sogar die Finishing-Moves zum Abtrennen der Gliedmaßen sind jedem Waffentyp angepasst. Erfreulicherweise dürfen wir uns im zweiten Teil unseren Helden bzw. Heldin in einem Charakter-Editor erstellen. Wie in jedem rudimentären, jedoch völlig ausreichenden Editor, bestimmen wir über Geschlecht, Hautfarbe, Statur sowie Klamotten unseres Charakters und beginnen unserer Abenteuer, sobald wir mit unserer Auswahl zufrieden sind.

Zu Beginn unseres Abenteuers sind wir nur notdürftig mit zwei Schlaggriffen ausgestattet, womit wir einen schnellen Box-ähnlichen Kampfstil ausführen können. Einen Exo-Rig, ein Exoskelett welches wir im Laufe des Spiels verbessern können, erhalten wir erst, sobald wir den ersten Mini-Boss erledigt haben. Bis dahin begleiten uns eingeblendete Textboxen, welche uns die Grundlagen der Steuerung erklären. Wie ihr sicherlich bereits gemerkt haben dürftet, entführen uns die Frankfurter Entwickler in eine brutale und raue Welt, in der das Gesetz des Stärkeren gilt. Mit Erhalt des Exo-Rigs beginnt auch unsere beinharte Metzgerlehre, eine andere Umschreibung für das ausgefallene Loot-System fällt mir beim besten Willen nicht ein.

Das Gesetz des Stärkeren

Wer in „The Surge 2“ stärker werden will, der muss unweigerlich Gliedmaßen abtrennen. Neue Ausrüstung und Waffen finden sich größtenteils am Körper des Gegners. In seltenen Fällen sind Waffen auch in Kisten zu finden, doch überwiegend findet ihr darin den sogenannten Tech-Scrap. Dieser stellt im Spiel Währung und Erfahrungspunkte zugleich dar. Mit dem Tech-Scrap lässt sich eurer Exo-Rig aufwerten, was einem Level Up gleichkommt und eure Ausrüstung herstellen sowie verbessern. Dies könnt ihr jedoch nur an sogenannten Med-Stationen durchführen, die euch als Checkpoints dienen und mit dem Bonfire aus der Dark Souls-Reihe gleichgesetzt werden können. Darüber hinaus könnt ihr auch euren mühsam erkämpften Tech-Scrap an den Med-Stationen lagern, wodurch der Fortschritt erleichtert wird und Neulingen eine Chance verschafft wird mit dem ansonsten beinharten Souls-Like Genre warm zu werden. Es ist aber auch die einzige Spiel-Mechanik, die euch das Leben etwas erleichtern wird, ansonsten wird euch nichts geschenkt.

Jeder Gegner stellt eine Herausforderung dar. Um zu überleben müsst ihr die Bewegungen eures Gegenübers studieren, um im richtigen Augenblick ausweichen, parieren oder angreifen zu können. Bereits wenige Treffer führen zum digitalen Tod und befördern euch zur letzten Med-Station oder zum Eingang eines Gebietes. In diesem Fall verliert ihr all euren mitgeführten Tech-Scrap und habt zweieinhalb Minuten Zeit zum Todesort zu gelangen, um diesen wieder zu beschaffen. Selbstverständlich stellen sich euch alle zuvor erlegten Feinde erneut in den Weg. Läuft die Zeit ab oder sterbt ihr erneut, dann ist der Tech-Scrap für immer verloren. Durch den Timer wird natürlich der Druck erhöht, wodurch auch die Risikobereitschaft steigt. Auf diese Weise steht man bei jedem Tod unter Spannung.

In den Kämpfen müsst ihr euch mit leichten sowie schweren Angriffen zur Wehr setzen, die zu unterschiedlichen Kombinationsangriffen aneinandergereiht werden können. Schützt sich der Gegner mit einem Schild, dann durchbrecht ihr diesen mit einem aufgeladenen Angriff. Zudem stehen euch eine Vielzahl an Drohnen zur Seite, die per Knopfdruck Salven an Kugeln, Lasern oder Granaten abfeuern, vorausgesetzt ihr verfügt über genug Munition. Blocken bewahrt euch vor größerem Schaden. Wer es sogar schafft den gegnerischen Angriff zu parieren, der bricht dessen Haltung und verschafft sich ein großzügiges Fenster für den angriff. Dabei darf man jedoch nicht seine Ausdauerleiste aus dem Blick verlieren. Ist diese aufgebraucht, dann ist man völlig handlungsunfähig und selbst der Block wird unwirksam.

Neben der Ausdauerleiste müsst ihr euch zusätzlich auf eure Lebensenergie sowie Akkuleistung konzentrieren. Die Akkuleistung füllt sich automatisch sobald ihr Schaden austeilt oder einsteckt. Dabei werden einzelne Batterielager aufgeladen, die genutzt werden können um Implantate zu aktivieren. Wie auch schon im Vorgänger können sowohl passive als auch aktive Vorteile durch Implantate erzielt werden. Während euch die passiven Implantate mit unterschiedlichen Resistenzen gegen Feuer, Gift oder Nanoschaden ausstatten oder gar Hilfestellungen leisten, wie zum Beispiel das Anzeigen der Angriffsrichtung des Gegners, könnt ihr einige Implantate gezielt aktivieren, um euch zu heilen. Jeder Einsatz eines aktivierbaren Implantats verbraucht genau eine Batterie. Außerhalb des Kampfes entlädt sich eurer Akku, was durch ein passendes Implantat ein Stück weit verhindert werden kann. Wie viele Implantate und welche Rüstung sowie Waffe wir tragen können, wird durch die Kernleistung des Exo-Rigs reguliert. Die Kernleistung spiegelt im Grunde das aktuelle Level wieder, durch einige Implantate kann aber auch die Kernleistung selbst erhöht werden, um bessere Ausrüstungen anlegen zu können oder mehr Implantate zu nutzen. Insgesamt lassen sich 12 Implantate installieren.

Mit jedem neuen Level der Kernleistung erhalten wir zwei Fähigkeitspunkte, die jeweils in die drei Attribute Leben, Ausdauer und Akku investiert werden können. Andere Werte wie Stärke, Geschwindigkeit oder Energiegewinn werden durch unsere Ausrüstung skaliert. Zudem ist es ratsam sich passende Rüstungssets zusammen zu suchen und auszurüsten, da diese unterschiedliche Teil-Set-Boni (ab drei Rüstüngsteilen) sowie Komplett-Set-Boni (alle sechs Rüstungsteile) bieten. Zudem können drei Ausrüstungssets im Inventar erstellt werden, zwischen denen jederzeit per Knopfdruck gewechselt werden kann, um sich flexibler unterschiedlichen Gegnertypen stellen zu können.

Eine Weiterentwicklung der Formel

In der Welt von „The Surge 2“ wollen euch nicht alle NPCs ans Leder, einige Überlebende sind euch auch freundlich gesinnt und können euch die eine oder andere Nebenaufgabe aufschwatzen. Neben einzelnen Verstreuten Überlebenden in den gefährlichen Gebieten, findet ihr die meisten in drei kleinen Ortschaften, die frei von Feinden sind und euch erlauben etwas zu Ruhe zu kommen. Hier lassen sich auch einige Händler finden, die Ausrüstung, Munition und Graffitis anbieten. Ihr könnt die Nebenaufgaben auch komplett links liegen lassen und euch voll und ganz auf die Hauptquest konzentrieren, doch verpasst ihr zum Teil spannenden Geschichten, die euch mehr Hintergrundinfos zur Spielwelt, den Charakteren und den Machenschaften der Konzerne enthüllen. Auch auf den Hauptcharakter des Vorgängers Warren treffen wir im Laufe des Abenteuers und können mehr über ihn in Erfahrung bringen. Leider sind die meisten NPCs jedoch seelenlose Statisten, die Gespräche vortäuschen, gelangweilt herumstehen oder in der Ecke sitzen. Wirklich belebter wirken die Szenarien dadurch leider nicht.

Dennoch hat man sich viel Mühe gegeben dem Spieler eine spannende Geschichte an die Hand zu geben. Durch zahlreiche Audiologs, den Charakteren, Videobotschaften sowie Nachrichten und den immer wieder auftauchenden Halluzinationen rückt die Geschichte zu keinem Zeitpunkt in den Hintergrund. Wer sich zudem gezielt auf die Suche nach Audiologs macht, wird von einem Automaten namens „Mr. Scrappy“ mit neuer Ausrüstung belohnt. Erneut liefern die Synchronsprecher einen hervorragenden Job ab und überzeugen auf ganzer Linie, Schade nur, dass unser Avatar Stumm bleibt.

Auch an einen Online-Modus wurde gedacht. In diesem können sich Spieler dank Graffitis Nachrichten zukommen lassen und so auf geheimnisse, Abkürzungen oder lauernde Feinde aufmerksam machen. Darüber hinaus liefert man mit dem Setting von Jericho City viel mehr Abwechslung ins Level-Design, als noch im Vorgänger. Während man im Vorgänger überwiegend in einer Fabriklandschaft unterwegs war, durchstreift man in „The Surge 2“ einen üppigen Wald, erkundet einen zerstörten Hafen sowie unzählige Häuserruinen und kämpft sich durch dunkle Höhlen. Natürlich sind aber auch einige Fabrikgebäude wieder mit am Start, dennoch fühlt sich alles länger frisch an. Leider sind die einzelnen Abschnitte durch Ladebildschirme voneinander getrennt und nicht direkt zusammenhängend. Zudem wird die Erkundung der einzelnen gebiete stark eingeschränkt, da sich erst mit Erhalt einer EMP-Drohne oder eines Hakens alles frei erkunden lässt. Oft kam es vor, dass ich in ein neues Gebiet wechselte nur um nach dem Ladebildschirm festzustellen, dass es hier nur mit einem Haken weiter vorwärts geht. Also zurück und erneut den Ladebildschirm ertragen. Das ist auf Dauer nervig und bestraft die Neugier der Spieler.

Darüber hinaus fehlte mir eine Karte, auf die ich jederzeit zugreifen konnte. Die Levels sind zwar schön abwechslungsreich gestaltet, aber auch sehr verwinkelt und mit zahlreichen Abkürzungen sowie Geheimnissen gespickt. Zur Orientierungshilfe existiert zwar eine Karte zu Jericho City, die zeigt jedoch nur grob alle Bereiche des Spiels auf. So ab der Hälfte des Spiels und kurz vor dem Ende verändern sich zudem auch noch die Levelabschnitte, sodass einige Wege nicht mehr existieren oder blockiert sind. Dadurch habe ich mich des Öfteren verlaufen und suchte mehrere Minuten vergeblich nach dem richtigen Weg. Ebenfalls unschön waren zahlreiche Bugs, auf die ich während des Tests gestoßen bin. Es waren zwar nie gravierende Fehler enthalten, die den Spielspaß trübten, dennoch waren einige nervige darunter wie ein Absturz des Spiels, Tutorial Einblendungen im Endgame, die bereits im Prolog zu sehen waren oder auch das hängen bleiben in einer Wand nach einem Finisher. Zum Glück existiert eine Drohne, die euch zur letzten Med-Station befördern kann.

Gelungen ist dagegen der New Game Plus Modus, der nicht nur den Schwierigkeitsgrad deutlich erhöht, sondern euch mit frischen Zwischensequenzen und spielbaren Bereichen belohnt. So erlebt ihr im New Game Plus Modus den Flugzeugabsturz hautnah mit, während er im ersten Durchlauf nur als Zwischensequenz existiert. Ebenfalls schön ist eine eingeblendete Statistik nach einem Durchlauf, die euch vor Augen führt wie lange ihr im jeweiligen Abschnitt beschäftigt wart und wie oft ihr bei einem Boss gestorben seid.

Fazit

„The Surge 2“ ist ein gelungener Nachfolger, der beinahe alle Schwächen ausbügelt und die Stärken des Erstlings beibehält. Auch im Nachfolger fühlt sich das „Limb-Targeting-System“ noch frisch an und motiviert ungemein gezielt auf Beutejagd zu gehen. Fans des Souls-Like Genre greifen ohne zu zögern zu. Dank der Tech-Scrap Speicherung sowie dem leicht verständlichen Fortschrittssystem dürften auch Neulinge eine reale Chance haben sich ins Genre vor zu kämpfen. Das Kampfsystem wurde deutlich entschlackt. Es ist bei weitem nicht so träge und behäbig wie noch im ersten Ableger und erlaubt es mit neun unterschiedlichen Waffentypen seinen individuellen Kampfstil zu finden. Die unterschiedlichen Gebiete von Jericho City sind abwechslungsreich, aber teilweise unübersichtlich. Die Geschichte bleibt dank Audiologs sowie zahlreichen Charakteren ständig im Vordergrund und die deutschen Synchronsprecher liefern eine überzeugende Performance ab. Zudem bietet der New Game Plus Modus nicht nur eine neue Herausforderung, sondern auch neue Zwischensequenzen und spielbare Bereiche.