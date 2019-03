The Sinking City – Offiziell verschoben

Die verantwortlichen von Bigben Interactive und Frogwares haben das kommende Horror-Adventure „The Sinking City“ offiziell um einige Monate verschoben. In Videoform gibt man eine Erklärung für die Verschiebung ab.

Das investigative Horror-Adventure „The Sinking City“, welches auf den Werken von H.P. Lovecraft basiert, sollte eigentlich am 21. März 2019 für PlayStation 4, Xbox One und den PC veröffentlicht werden. Neben einem Video, in welchem die Entwickler die Verschiebung begründen, heißt es in einer dazugehörigen Pressemitteilung:

„Mit so vielen Spielen, die in den nächsten Monaten erscheinen sollen und nach dem massiven Überschuss an AAA-Veröffentlichungen im Februar, hat sich das Team dazu entschlossen sein Spiel in einem weniger gefüllten Zeitrahmen zu veröffentlichen. Die zusätzliche Zeit wird auch in kleinere Verbesserungen und die Politur des Spiels investiert.“

Demnach wollen die Verantwortlichen der starken Konkurrenz nicht nur im März, sondern auch in den kommenden Monaten entgehen. Schaut man sich die Veröffentlichungen im März an, so kann man durchaus die Befürchtung der Verantwortlichen, dass „The Sinking City“ bei all der Konkurrenz untergehen könnte, nachvollziehen. Mit dem bereits veröffentlichten „Devil May Cry 5“ folgen in den nächsten Wochen auch Blockbuster wie „Tom Clancy’s The Division 2“ und „Sekiro: Shadows Die Twice“.

Nun soll „The Sinking City“ erst am 28. Juni 2019 für die PlayStation 4, Xbox One und den PC den Handel erreichen.