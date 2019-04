The Sinking City – Neuer Trailer liefert 15 Minuten Gameplay

Erst kürzlich wurde das Action-Horror-Abenteuer „The Sinking City“ von Frogwares um einige Monate verschoben, um den hochkarätigen Titeln im Februar und März zu entgehen. Nun wurde ein neues rund 15 Minuten langes Gameplay-Video veröffentlicht, welches verschiedene Charaktere und Umgebungen des düsteren Action-Horror-Abenteuers offenbart.

Das investigative Horror-Adventure „The Sinking City“, welches auf den Werken von H.P. Lovecraft basiert, sollte eigentlich am 21. März 2019 für PlayStation 4, Xbox One und den PC veröffentlicht werden. Sofern es zu keinen weiteren Verschiebungen kommt, wird der Titel am 27. Juni 2019 veröffentlicht.

„The sinking City“ schickt euch in eine offene Spielwelt angesiedelt in den 1920er Jahren. In der Rolle eines Privatdetektivs, der in Oakmont, Massachusetts eintrifft, erkundet ihr eine Stadt, die in einer nie dagewesenen Flutkatastrophe zu sinken droht. Scheinbar hat etwas übernatürliches nicht nur die Stadt überflutet sondern auch die Bewohner um den Verstand gebracht. Zudem müsst ihr darauf achten nicht selbst dem Wahnsinn zu verfallen.