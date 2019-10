The Outer Worlds – Optimiert für Xbox One X UND PS4 Pro – Day One Patch bis 38GB groß

Gestern wurde durch einige Meldungen im Netz der Eindruck vermittelt, die Entwickler von Obsidian Entertainment hätten ihr neustes Projekt „The Outer Worlds“ nur für die Xbox One X optimiert und dabei die PS4 Pro links liegen lassen. Wie der Verantwortliche Publisher Private Division nun über Twitter klarstellt, sei dies schlicht falsch. Demnach wurde nur eine vorige Aussage falsch interpretiert. Das kommende Sci-Fi-Rollenspiel ist für beide Konsolen optimiert. So beinhaltet die Optimierung Texturen für eine 4K Auflösung auf der Xbox One X und dem PC sowie eine Hochskalierung von 1440p zu 4K auf der PS4 Pro. Plattformübergreifend sehe das Spiel großartig aus und alle freuen sich, dass die Spieler „The Outer Worlds“ am 25. Oktober 2019 selbst erleben können.

The @OuterWorlds is enhanced for both Xbox One X and PS4 Pro. It includes 4K textures and resolution on Xbox One X and PC, and upsamples to 4K from 1440p on PS4 Pro. It looks great across all platforms and we’re excited for players to experience The Outer Worlds on October 25th.

— Private Division (@PrivateDivision) October 16, 2019