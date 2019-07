The Outer Worlds – Kommt auch für die Switch

Das Shooter-Rollenspiel „The Outer Worlds“ von Obisidian Entertainment wurde mit einem neuen Trailer für die Nintendo Switch angekündigt. Während der Termin für die Veröffentlichung noch fehlt, könnt ihr den Trailer unterhalb des Artikels begutachten.

Wie Obisidian Entertainment und Private Division mitgeteilt haben, wird das heiß ersehnte Rollenspiel „The Outer Worlds“ auch für die Nintendo Switch erscheinen. Wann dies der Fall sein wird, ließ sich jedoch noch nicht sagen. Um die Portierung kümmert sich der Entwickler Virtuos, der auch schon „Dark Souls Remastered“ auf die Switch portiert hat.

„The Outer Worlds“ wird am 25. Oktober 2019 für PC, Xbox One und PlayStation 4 veröffentlicht. In dem Rollenspiel werden die Spieler die Galaxie bereisen dürfen, schwerwiegende Entscheidungen treffen und völlig neue Freiheiten genießen dürfen.

In der offiziellen Beschreibung zum Spiel heißt es wie folgt: „Während die Spieler die äußersten Gebiete des Weltraums erkunden und auf verschiedene, machthungrige Fraktionen treffen, entscheiden sie mit dem von ihnen entwickelten Charakter über den Verlauf der spielergetriebenen Handlung. In der Gleichung des Konzerns stellen die Spieler die außerplanmäßige Variable dar.“