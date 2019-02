The Outer Worlds – Dynamische Story – Alle NPCs können getötet werden

In dem Action-Rollenspiel „The Outer Worlds“ von Obsidian Entertainment wird man jeden NPC töten können, selbst wenn diese für die Handlung von Relevanz sind.

Wie Megan Starks, Senior Narrative Designer bei Obsidian Entertainment, verrät, sei man sehr bemüht den Spielern eine Menge Freiheiten zu bieten. So ist es den Spielern möglich jeden im Spiel enthaltenen NPC zu töten. Solche Äußerungen hörte man schon öfter in Verbindung mit großen Open-World-Rollenspielen, doch wichtige NPC, welche die Story vorantrieben konnten dennoch nicht dem Erdboden gleichgemacht werden.

Diese Barriere will „The Outer Worlds“ ausradieren und erlaubt euch auch NPCs zu erledigen, welche eigentlich eine tragende Rolle für die Geschichte spielen oder für den Abschluss einer Mission von Bedeutung sind. Tötet der Spieler so einen NPC, dann soll sich die Story dynamisch weiterentwickeln und dem Spieler einfach ein anderes Ziel zuweisen.

Für das Beispiel verwies Starks auf den Wissenschaftler, den man im Ankündigungs-Trailer zu „The Outer Worlds“ sehen konnte. Tötet man diesen, so entwickelt sich die Geschichte in eine andere Richtung und man lernt einen neuen Charakter einer anderen Fraktion kennen. Sollte man diesen ebenfalls töten, so wird die Story abermals in eine andere Bahn gelenkt und so weiter. Zu gegebener Zeit möchte man weitere Informationen zum Story-System verraten.

„The Outer Worlds“ soll 2019 für PlayStation 4, Xbox One und den PC veröffentlicht werden. Für die den Ankündigungs-Trailer, welcher im Rahmen der Game Awards 2018 präsentiert wurde, verpasst haben: