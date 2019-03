The Occupation – Polit-Adventure veröffentlicht – Launch-Trailer stimmt auf das Abenteuer ein

Das First-Person-Adventure „The Occupation“ von White Paper Games kann ab sofort für Playstation 4, Xbox One und den PC erworben werden. Passend zur Veröffentlichung präsentiert man den Titel im Launch-Trailer.

Der Polit-Thriller „The Occupation“ versetzt die Spieler ins England der 80er Jahre. Ein schrecklicher Terroranschlag kostete 1987 23 Menschen das Leben. Die Regierung nimmt dies zum Anlass, um ein Gesetz namens „The Union Act“ zu verabschieden, welches die Freiheiten der Bürger drastisch beschneiden soll. Der Spieler schlüpft in die Rolle eines Journalisten, welcher die Ereignisse des Anschlags untersucht. Vier Stunden haben die Spieler Zeit unterschiedliche Beweise zu untersuchen und aktiv die Abstimmung des Gesetzes im Parlament zu beeinflussen. Somit bestimmt ihr über die Zukunft des Landes.

„In The Occupation schlüpfen die Spieler in die Rolle eines Journalisten und durchleben einen Tag im englischen Nordwesten des Jahres 1987 – einer Zeit, die von politischen Unruhen bestimmt wird und in der Bürgerrechte stark eingeschränkt sind. Nach einer Explosion begeben sich Spieler zum Ort des Geschehens, um Personen zu befragen, wichtige Entscheidungen zu treffen und ihre eigene Geschichte zu schreiben. Vor allem aber spielen sie im neuen Adventure gegen die Zeit“, so die offizielle Beschreibung.