The Legend of Zelda: Breath of the Wild mit neuem Trailer

Drei Wochen vom Release entfernt zeigt uns Nintendo einen weiteren Trailer zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Der 2-minütige Trailer legt den Fokus zunächst auf einige der geräumigen Areale. Dabei ist von idyllischen Ebenen, über trockene Wüsten, bis zu frostigen Gebirgen alles am Start. Natürlich hat der Trailer noch mehr als schöne Landschaften zu bieten. Auch etwas Action gegen große Monster, einige Storymomente, sowie ein paar von Links Kumpanen sind zu sehen. Das kurze Video stimmt effektiv auf den Titel ein und vermittelt nicht nur die schöne Grafik. Es lässt sogar kleinere Rückschlüsse auf die Story ziehen.

Konsolenstarter und Abschiedsgeschenk zugleich?

Der womöglich letzte große Exklusivtitel für der Wii U sollte die Konsole mit einem letzten großen Knall verabschieden. Unter dem dürftigen Startlineup der Nintendo Switch dagegen sticht The Legend of Zelda: Breath of the Wild als potenzieller Systemseller heraus. Ob der neue Zelda Titel den Erwartungen gerecht wird, erfahren wir am 3. März.