The Legend of Zelda Breath of the Wild – Nintendo kündigt direkten Nachfolger an

Mit einem ersten Trailer hat Nintendo im Rahmen der E3 2019 einen direkten Nachfolger zu „The Legend of Zelda Breath of the Wild“ angekündigt.

Mehr als einen Teaser Trailer hat Nintendo bisher nicht gezeigt, doch dieser verrät so einiges über das kommende Zelda Abenteuer. Interessanterweise handelt es sich beim nächsten Zelda-Ableger um einen direkten Nachfolger zum preisgekrönten „The Legend of Zelda Breath of the Wild“, welcher im März 2017 für die Wii U und Switch veröffentlicht wurde. Üblicherweise konnten sich Fans immer auf komplett neue Interpretationen des Helden Link, der Prinzessin Zelda und der Welt von Hyrule einstellen. So verknüpfte man stets die Ableger inhaltlich miteinander, wobei die Handlungen teils Generationen auseinanderlagen.

Da der Ton im Teaser deutlich düsterer ausfällt als noch in „The Legend of Zelda Breath of the Wild“, wurden viele Fans gleich an den N64-Ableger „The Legend of Zelda: Majora’s Mask“ erinnert. Wie Eiji Aonuma – der Director hinter der „The Legend of Zelda“-Reihe – in einem aktuellen Interview mit IGN jedoch verriet, steht der neue Ableger nicht mit Majora’s Mask in Verbindung.

„Das neue Breath of the Wild oder der Nachfolger dazu ist nicht notwendigerweise mit Majora’s Mask verbunden oder wird davon inspiriert. Was wir euch gezeigt haben, ist aktuell etwas düsterer“, so Aonuma.

Darüber hinaus scheint das junge Entwicklerteam eine neue Inspirationsquelle für die Art der Freiheit im Spiel gefunden zu haben. Zur Zeit der Entwicklung von „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ hatte der verantwortliche Director Hidemaro Fujibayashi „The Elder Scrolls V: Skyrim“ gespielt, was offensichtlich den enorm freien Aspekt des Action-Adventures beeinflusst hatte. Laut Aonuma zeige das Team großes Interesse an Rockstars „Red Dead Redemption 2“. So sagte Aonuma: „Ich habe gehört, dass eine Menge Leute Red Dead Redemption 2 gespielt haben.“