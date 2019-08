The Last of Us Part II – Wird der Termin auf der nächsten State of Play enthüllt?

Rund um eine interne E-Mail der Marketing-Abteilung von Sony Interactive Entertainment sind heute einige Gerüchte in Umlauf geraten, so auch eine um „The Last of Us Part II“. Demnach soll das Release-Datum des Titels in der nächsten State of Play enthüllt werden.

Laut der internen E-Mail soll die nächste State of Play am 01. November 2019 abgehalten werden und drei große Titel im Fokus haben. So sollen „Death Stranding“, „Star Wars: Jedi Fallen Order“ und „The Last of Us: Part II“ näher vorgestellt werden. Demnach wird man das Erscheinungsdatum in einem neuen Trailer zum neusten Abenteuer von Joel und Ellie verraten. „The Last of US Part II“ soll angeblich im Mai 2020 exklusiv für die Playstation 4 veröffentlicht werden.

Da sich Sony Interactive Entertainment zu den Gerüchten nicht geäußert hat, sollte man die Informationen mit der nötigen Vorsicht genießen.