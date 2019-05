The Last of Us Part 2 – Wird der Termin in dieser Woche enthüllt?

Laut jüngsten Berichten soll Sony Interactive Entertainment in dieser Woche einen neuen Trailer zum kommenden Action-Adventure „The Last of Us Part 2“ veröffentlichen. Zugleich soll auch soll der Release-Termin verraten werden.

Wie Gamereactor als auch Legion De Jugadores berichten, will man aus Sony-nahen Quellen erfahren haben, dass „The Last of Us Part 2“ in dieser Woche mit einem neuen Trailer präsentiert wird. Darüber hinaus soll der Trailer auch den Veröffentlichungstermin des Playstation 4 exklusiven Titels enthüllen. Laut den Quellen soll das Spiel definitiv noch in diesem Jahr veröffentlicht werden, einige sprechen vom Herbst 2019.

Bisher gilt nichts davon als bestätigt und sowohl Sony als auch die zuständigen Entwickler der Naughty Dog Studios schweigen zum Thema. Wie wir wissen wird Sony dieses Jahr der E3 2019 fernbleiben, womit keine neuen Informationen im Rahmen dieses Events zu erwarten sind. Das Unternehmen setzt vielmehr auf die hauseigenen „State of Play“- Präsentationen, wodurch aktuelle Informationen zu kommenden Titeln mit der Community geteilt werden. Möglicherweise wird die nächste „State of Play“ „The Last of US Part 2“ zum Hauptthema machen. Spätestens Ende dieser Woche sind wir schlauer. Wir halten euch auf dem Laufenden.