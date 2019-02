The King’s Bird – Mit Schwung auf die Switch

The King’s Bird zeigt in den ersten Trailern schon, dass ihr euch auf anspruchsvolles Gehüpfe einstellen dürft. Das Entwicklungsteam rund um Serenity Forge haben zusammen mit Graffiti Games ihr Spiel bereits im letzten Jahr auf Steam veröffentlicht. Vor ein paar Tagen erschien dann auch der Port auf der Nintendo Switch. Kurzweiliges Gehüpfe auf einer Konsole, die ein Segen für die Verkaufszahlen vieler Indie-Ports war, klingt schließlich nach einer sehr guten Idee. Ein Blick auf die Wertung verrät euch auch direkt, dass wir das ebenfalls so sehen. The King’s Bird ist ein großartiges Spielchen und wir verraten euch liebend gerne, warum genau.

I’ve been looking for freedom!

Ein kleines Mädchen träumt von der großen Freiheit. Ihre Heimat wird von weißen Strahlen eingegrenzt, an denen es kein Durchkommen gibt. Doch trotzdem wagt sie sich immer wieder an den Rand ihrer Stadt und blickt sehnsüchtig in die Ferne. Eine große, fliegende Gestalt weist sie zurück, doch ihr Bedürfnis bleibt. Sie stiehlt der uunbekannten Figur ein kleines bisschen ihrer Flugfähigkeiten und beschließt, zu fliehen. Durch ihre neuen Talente kann sie die Barriere durchbrechen und macht sich auf den Weg, alle Königreiche im Umkreis zu befreien, um ihre Heimat endgültig aus dem Käfig aus Licht zu erlösen.

Die Geschichte wird dabei ohne Text oder Worte erzählt. Charaktere unterhalten sich nur über musikalische Noten, singen träumerisch oder bedrohlich. Worum es geht, erschließt sich demnach vor allem aus dem Kontext, dem Setting und der Gestik der Figuren. The King’s Bird ist dabei stellenweise sehr kryptisch, wodurch das Storytelling etwas leidet. Allerdings wird sehr schnell klar, dass die Erzählung eher ein Rahmen als eine antreibende Kraft sein soll. Der Hauptfokus liegt ganz klar auf den sich anbahnenden Herausforderungen, der Meisterung der Spielmechaniken und dem Versinken in eine stimmige Atmosphäre.

Weiter, immer weiter!

Das Spielprinzip basiert auf wenigen Mechaniken, die ihr immer perfekter beherrschen müsst. Ihr könnt rennen, springen, einen Dash in eine Richtung nutzen und kurzzeitig schweben. Dabei müsst ihr vor allem Momentum generieren und Tempo gewinnen, um mit genügend Schwung über Hindernisse zu kommen. Während die ersten Level in The King’s Bird noch sehr freundlich ein Herantasten an die Steuerung ermöglichen, ist später euer ganzes Können gefragt. Die Steuerung ist dabei gewöhnungsbedürftig und wirkt anfangs etwas schwammig. Seid ihr jedoch einmal durchgestiegen, gleitet ihr in einem Fluss durch die Level, fliegt passgenau und im Affenzahn durch enge Passagen und schließt ein Level in wenigen Sekunden ab. Dieses Gefühl ist jede Mühe zu Beginn wert.

Sollte euch der einfache Abschluss eines Levels nicht reichen, könnt ihr auch noch versuchen, kleine Vögelchen einzusammeln, die in den Levels verstreut sind. Hierfür müsst ihr etwas vom eigentlichen Weg abweichen und eventuell anspruchsvollere Routen wählen. Glücklicherweise sind die Checkpoints sehr fair gesetzt. Nach jeder kniffligen Sprungpassage findet sich einer, so dass ihr durchatmen könnt, wenn ein besonders kniffliges Hindernis hinter euch liegt. Und davon gibt es zahlreiche. Präzises Abspringen von Wänden, an Stacheln vorbei, über Abgründe hinweg, über Sturzflüge Tempo aufnehmen, um pfeilschnell Wände hinaufzufliegen, die Möglichkeiten erschließen sich schnell. Da sich der Anspruch und die Herangehensweise allerdings immer ändert, fühlt sich The King’s Bird nie repetitiv, sondern immer fordernd und anspruchsvoll an. Zusätzlich werden immer wieder Passagen eingestreut, in denen ihr entweder nicht mehr fliegen könnt oder aber der Levelaufbau vom linearen Ablauf zu einem Labyrinth wechselt.

The King’s Bird – Style with Substance

Unterstützt wird das Ganze durch einen wundervoll verträumten Soundtrack. Die Musik passt sich dabei immer wieder eurem Tempo an. Saust ihr in einen Abgrund, um blitzschnell wieder emporzuschießen, hört ihr das der Geräuschkulisse auch direkt an. So kryptisch die musikalischen Dialoge auch sein mögen, die restliche Vertonung passt wunderbar. The King’s Bird schafft es, euch in einen Sog zu ziehen. Eben noch schnell die nächste Herausforderung, das kleine Level noch, und schon habt ihr ein neues Königreich befreit. Sicher, es wird Momente geben, in denen man das Spiel verflucht, die Switch gegen die Wand werfen will. Aber nur so lange, bis der nächste Motivationsschub kommt oder der weitere Jubelsturm, wenn eine besonders knifflige Stelle gewuppt wurde.

Optisch ist dabei alles sehr minimalistisch gehalten. Charaktere und eure Umwelt sind nur als schwarze Silhouetten dargestellt. Vereinzelte Farbtupfer wie die kleinen, einsammelbaren Vögelchen oder tödliche Stacheln bereichern die Optik dabei und weisen überdeutlich auf beachtenswerte Punkte hin, ohne dabei unpassend vor dem Hintergrund hinauszustechen. Dieser abstrakte Stil lässt dabei absolut verzeihen, dass der Aufbau der Welten allein auf die Sprungpassagen hin designed wurde und selbst die Hub-Welten, über die ihr eure Level ansteuert, in keinster Weise an natürliche Gebäude oder Konstruktionen erinnern. Wie schon erwähnt, das Spiel von Serenity Forge legt den Fokus fast komplett auf Gameplay und Spielfluss.

Fazit

Mit Gris und Celeste gab es im letzten Jahr zwei Platformer, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Faszinierende Optik mit kryptischer Erzählstruktur auf der einen, bockschwere Sprungpassagen auf der anderen Seite. The King’s Bird schafft es, eine Mischung aus beidem zu bieten. Und wie auch schon in Celeste könnt ihr an fast allen Stellschrauben drehen, um den Schwierigkeitsgrad euren Bedürfnissen anzupassen. Langsamerer Spielablauf, grenzenloses Fliegen, unendliches Momentum. Was ihr benötigt, wird euch auch ermöglicht, ohne euch vergessen zu lassen, was die eigentliche Intention im Spieldesign sein sollte. Damit wird The King’s Bird aber auch zu einem Spiel, in das jeder mal schauen sollte, der eine Vorliebe für Herausforderungen oder Platformer im allgemeinen hat. Wir waren blitzschnell verzaubert und sind froh, einen solchen Titel auf der Switch für unterwegs zu haben.