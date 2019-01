The Hong Kong Massacre – Neuer Trailer und Erscheinungstermin

Die Verantwortlichen Entwickler von Vreski haben den Erscheinungstermin ihres Top-Down-Shooters „The Hong Kong Massacre“ verraten. Passend zur Ankündigung wurde auch ein neuer Trailer veröffentlicht.

Wie man bekannt gibt, wird der Top-Down-Shooter „The Hong Kong Massacre“ am 22. Januar 2019 für Playstation 4 und den PC veröffentlicht. Inspiriert von klassischen Actionfilmen, begeben sich Spieler auf eine knallharte Rachegeschichte voller brutaler filmreifer Schießereien und lebensechter Schauplätze der Unterwelt.

Die Spieler schlüpfen in die Rolle eines ehemaligen Poilizeibeamten, der Rache an den Mördern seines Partners nehmen möchte und sich dabei durch die kriminelle Unterwelt kämpft. Dabei werden eine Mischung aus ungebremster Feuerkraft, Zeitlupensequenzen und Ausweich-Mechaniken geboten. Ähnlich wie in „Hotline Miami“ ist jeder Schuss tödlich, sodass ihr eure Umgebung wachsam beobachten solltet.

Jedes neue Level soll euch dabei vor neue Herausforderungen stellen, wobei die Zeitlupen-Fähigkeit mit bedacht eingesetzt werden sollte, da diese nur für eine begrenzte Zeit zur Verfügung steht.