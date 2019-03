The Division 2 – Launch-Trailer veröffentlicht

Kurz nach Abschluss der offenen Beta des kommenden Looter-Shooters „Tom Clancy’s The Division 2“ präsentiert Publisher Ubisoft den Launch-Trailer.

Bereits in der kommenden Woche werden Ubisoft und die zuständigen Entwickler von Massive Entertainment „Tom Clancy’s The Division 2“ in den weltweiten Handel bringen. Viele interessierte Fans und Spieler konnten sich bereits in einer geschlossenen und erst kürzlich in einer offenen Beta von der Qualität des Titels überzeugen. Nun rührt Ubisoft weiterhin die Werbetrommel und präsentiert euch den offiziellen Launch-Trailer, welchen ihr unterhalb des Artikels wiederfindet.

„Sieben Monate sind vergangen, seitdem sich ein tödlicher Virus über New York City und den Rest der Welt ausgebreitet hatte und die Bevölkerung verkrüppelte. Als der Virus auftrat, wurde The Division, eine Einheit ziviler Schläferagenten, als letzte Verteidigunslinie aktiviert. Seitdem kämpfen die Division Agenten unermüdlich darum, das zu retten, was noch übrig ist. Für The Division steht mehr auf dem Spiel als je zuvor. Washington, D.C. – die am stärksten geschützte Stadt der Erde – ist in Gefahr und die gesamte Nation steht kurz vor dem Zusammenbruch. Wenn Washington, D.C. verloren ist, dann auch der Rest der Nation. Als Division Agent, der seit mehr als sieben Monaten im Einsatz ist, sind du und dein Team die letzte Hoffnung, den Zusammenbruch der Gesellschaft nach der Epidemie zu verhindern“, so die offizielle Beschreibung.

„Tom Clancy’s The Division 2“ wird am 15. März 2019 für die Playstation 4, Xbox One und den PC veröffentlicht.