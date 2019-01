The Division 2 – Dark Zone 2.0 im Video erklärt – Infos zu Story-Umfang und DLC-Support

Ubisoft TV hat ein Video zum kommenden Open-World Action-Rollenspiel „Tom Clancy’s The Division 2“ veröffentlicht, welches die Neuerungen der Dark Zone erläutert.

Im neu veröffentlichten Video von Ubisoft TV werden alle Neuerungen der Dark Zone beleuchtet. So wird es in „The Division 2“ drei Dark Zones mit unterschiedlichen Vegetationen geben. Zudem soll jede Dark Zone mit einer eigenen Geschichte sowie individuellem Level-Design daherkommen. Um zu verhindern, dass Spieler, wie beim ersten Ableger in der Dark Zone zum Kanonenfutter von fortgeschrittenen Spielern werden, hat man sich bei Ubisoft dazu entschieden alle Spieler einander anzupassen, sobald diese die Dark Zone betreten. Somit werden die Spieler auf ein gleiches Level angepasst, wodurch auch der Schaden angeglichen wird.

Story-Umfang und DLC-Support

Laut den Entwicklern von Massive Entertainment wird die Story des Shooters bei rund 40 Stunden liegen. Wie schon im Vorgänger wird man den Story-Modus alleine und wahlweise auch kooperativ meistern können. Zudem gab man bekannt, dass der Story-Modus mit Blick auf den Endgame-Content entworfen wurde. Dies könnte bedeuten, dass ihr im Verlauf der Story die nötige Ausrüstung bekommen könnt, um zumindest einige der Endspiel-Aktivitäten in Angriff nehmen zu können.

Darüber hinaus wurde bestätigt, dass „The Division 2“ nach dem Launch mit zahlreichen Inhalten versorgt werden soll, darunter auch viele kostenlose Erweiterungen. Zu den Gratis-DLCs zählen unter anderem neue Story-Missionen und PvP-Modi. Darauf verwies der Senior Producer Tony Sturtzel in einem Interview. Im Wortlaut hieß es:

„Es wird nach dem Launch definitiv weitere Modi als kostenlose Inhalte geben. Unser aktuelles Ziel liegt darin, dieses Spiel mit einigen Karten auszuliefern, die speziell für die besten PvP-Erlebnisse entwickelt wurden.“

Nach dem Abschluss der Kampagne sei dann mit mehr Content-Drops zu rechnen:

„Zusätzliche von der Story getriebene Missionen und Kartenerweiterungen werden ebenfalls kostenlos sein, da wir uns ständig dafür einsetzen, dass unsere engagierte Community aktiv bleibt und spielt.“

„The Division 2“ wird am 15. März 2019 für Xbox One, PlayStation 4 und PC veröffentlicht. Vom 07. bis zum 11. Februar 2019 findet eine private Beta statt, an der jedoch nur Vorbesteller teilnehmen dürfen.