The Division 2 – 250 Euro teure Phoenix Shield Collector’s Edition im Video

Bereits im März schickt Ubisoft seinen Online-Shooter „The Division“ in die zweite Runde und dieser wird unter anderem in einer 250 Euro teuren „Phoenix Shield Collector’s Edition“ angeboten. Was diese Edition von den anderen unterscheidet, soll euch ein Video verdeutlichen.

Wie bereits für den aktuellen Spielemarkt üblich wird auch der neuste Online-Shooter „The Division 2“ aus dem Hause Ubisoft in unterschiedlichen Editionen angeboten. Jede Edition soll seine eigenen Vorteile bieten, darunter findet sich auch die „Phoenix Shield Collector’s Edition“. Welche Vorteile ihr durch den Kauf der 250 Euro teuren Edition erhaltet, könnt ihr entweder der Vergleichs-Grafik entnehmen oder ihr schaut euch einfach das Video von Ubisoft an. Darüber hinaus winken folgende Vorbesteller-Boni:

Vorbesteller-Extras

Früherer Zugang zum Spiel: ab 12. März

Zugriff auf die Private Beta

Zusatzpack: “Das Kapitol-Verteidiger-Paket“

Tommy, der Teddybär, Rucksackanhänger – ULC (nur PC)

„The Division 2“ wird am 15. März 2019 für Playstation 4, Xbox One und den PC veröffentlicht. Die „Phoenix Shield Collector’s Edition“ ist exklusiv im Ubisoft Store erhältlich.