The Dark Pictures Man of Medan – Neues umfangreiches Gameplay-Video veröffentlicht

Zum cineastischen Horror-Adventure „The Dark Pictures: Man of Medan“ von Supermassive Games (Until Dawn) wurde ein umfangreiches Video veröffentlicht. In diesem wird eindrucksvoll präsentiert, worauf ihr euch im Sommer einstellen könnt.

Dank den Redakteuren der GameInformer bekommen Fans cineastischer Adventure einen umfangreichen Blick auf das kommende Horror-Abenteuer „The Dark Pictures: Man of Medan“ gewährt. In dem knapp elf Minuten langen Video seht ihr reines Gameplay Material, welches ganz ohne Kommentare auskommen muss. Die Redakteure verzichteten gezielt auf Kommentare, um die Atmosphäre sowie die Dialoge des Titels nicht mit etwaigen Erklärungen zu stören. Zu sehen bekommt ihr zahlreiche cineastische Szenen, in denen der Spieler Entscheidungen treffen muss, wie man es bereits aus Until Dawn kennt.

„The Dark Pictures: Man of Medan“ wird im Episodenformat veröffentlicht, wobei jede Episode eine eigenständige Geschichte erzählen wird und im Ganzen der sogenannten „The Dark Pictures Anthology“ zugeschrieben wird. In der ersten Episode „Man of Medan“, welche grob im Sommer 2019 für PC, Xbox One und PlayStation 4 veröffentlicht werden soll, erleben die Spieler die Geschichte fünf junger Amerikaner, die ein sagenumwobenes Schiffswrack aus dem Zweiten Weltkrieg finden wollen. Durch einen plötzlich auftretenden Sturm nimmt der Ausflug jedoch eine düstere Wendung.

Die Spieler übernehmen die Kontrolle eines der fünf Protagonisten und erleben die „furchterregende Situation aus deren jeweiligen Perspektive“. Dementsprechend sollte der Titel mehrfach durchgespielt werden, um die Ereignisse aus allen Perspektiven zu erleben. Ein Durchgang soll euch zwischen zwei und drei Spielstunden beschäftigen. Im Spielverlauf müssen ständig Entscheidungen getroffen werden, die das Schicksal der einzelnen Charaktere beeinflussen. Auch das Ableben aller Charaktere ist möglich. Somit sind zahlreiche unterschiedliche Enden möglich, die wiederum den Wiederspielwert deutlich erhöhen.