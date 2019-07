The Dark Pictures Man of Medan – Hoher Wiederspielwert durch Koop und 69 Todesarten

In nur wenigen Wochen dürfen sich Spieler in der ersten Episode von „The Dark Pictures Anthology“ namens „Man of Medan“ gruseln. Zwar wird das Horror-Adventure nicht sehr umfangreich, dafür aber einen hohen Wiederspielwert bieten.

In „Man of Medan“ steuern die Spieler abwechselnd fünf Teenager durch ein Geisterschiff und müssen durch Quick-Time-Events sowie zahlreiche Entscheidungen das Überleben der Charaktere sichern. Dass dieses Unterfangen gar nicht so leicht werden wird, weist schon die unglaubliche Anzahl an unterschiedlichen Todesarten auf. So können die fünf Charaktere nicht weniger als 69 unterschiedliche Tode sterben.

Diese Tatsache verriet der Executive Producer Pete Samuels, als er im Interview mit Venturebeat auf den Koop-Modus angesprochen wurde: „Wir haben gesagt, dass alle fünf Charaktere leben oder sterben können, aber es gibt 69 Todesfälle. Um alle zu sehen, musst du den Titel mindestens acht oder neun Mal durchspielen. Es gibt viel mehr Verzweigungsinhalte. Und natürlich werden wir den Leuten mehr Möglichkeiten zum Spielen bieten, darunter der Couch-Koop-Modus und der Filmabend und der Shared Story-Modus, der Zwei-Spieler-Modus. Das ist etwas, was wir unbedingt tun wollten, um den Leuten mehr Gründe zum Spielen zu geben.“

Ergänzend dazu sagte James Scalpello, Head of Marketing, aus: „Der Couch-Koop bietet eine gute Möglichkeit, die Art und Weise zu vereinfachen, wie die Leute Until Dawn gespielt haben. Er gibt ihnen die Möglichkeit, etwas anderes zu versuchen. Man kann einen Charakter auswählen, alle fünf Charaktere spielen und das Pad herumreichen. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten für die Spieler.“

„Man of Medan“, die erste Episode der „The Dark Pictures Anthology“, erscheint am 30. August 2019 für PS4, Xbox One und den PC. Unterhalb des Artikels findet ihr den Trailer zum Koop-Modus.