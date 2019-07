The Dark Pictures Man of Medan – Alternativer Weg und Sichtweise im „Curator’s Cut“

In einem neu veröffentlichten Video machen Bandai Namco Entertainment und Supermassive Games auf den sogenannten „Curator’s Cut“-Modus im kommenden Horror-Adventure „The Dark Pictures: Man of Medan“ aufmerksam. Vorbesteller dürfen diesen pünktlich zum Release ausprobieren, für alle anderen Spieler wird er zu einem späteren Zeitpunkt kostenlos zur Verfügung gestellt.

Mit dem „Curator’s Cut“-Modus von „The Dark Pictures Anthology: Man of Medan“ wird den Spielern ein alternativer Weg und eine andere Sichtweise auf die Geschichte geboten. Laut Bandai Namco Entertainment werden neue Informationen, Entscheidungen und Wahlmöglichkeiten geboten, mit der die Geschichte beeinflusst und Geheimnisse zu Tage befördert werden können.

Leider wird man den Modus am Launch-Tag nur Vorbestellern zugänglich machen. Wer ungern Vorbestellt und lieber die Wertungen abwartet, der wird diesen Modus erst später in diesem Jahr selbst ausprobieren können. Immerhin soll der „Curator’s Cut“-Modus völlig kostenlos zur Verfügung gestellt werden.

Das Video zeigt die Anfangssequenz des Spiels aus zwei unterschiedlichen Perspektiven. Zuerst seht ihr die Entscheidungen aus Sicht des Protagonisten Brad und anschließend im „Curator’s Cut“ die Entscheidungen seines Bruders Alex (diese alternative Sichtweise wird nach dem ersten Spieldurchlauf freigeschaltet).

„Man of Medan“, der erste Teil der „The Dark Pictures Anthology“, wird am 30. August 2019 für PlayStation 4, Xbox One und PC veröffentlicht.