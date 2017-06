The Crew 2 – E3 Videos schauen vielversprechend aus

The Crew 2 wurde offiziell auf der E3 von Ubisoft revealed und hat einige interessante Neuerungen im Gepäck!

Der Trailer deutet bereits auf Flugzeuge, Motorräder, schicke Karren und Motorboote hin und das sieht auf jeden Fall nach einer Menge Neuerungen für den zweiten Teil aus.

Aber der Reveal Trailer ist noch nicht alles

Ubisoft hat auch bereits schon in einem weiterem Video einiges an Gameplay gezeigt! Aus dem Autorennspiel, das damals mit einer schönen Miniaturversion der USA punkten konnte, wird nun ein Rennspiel, in dem es auch möglich ist zusätzlich Flugzeuge und Boote zu steuern! Und der Wechsel soll komplett dynamisch ohne Ladezeiten funktionieren. Gerade sitzen wir noch im Flugzeug und fliegen über einen See und wechseln flugs zu einem Boot und fahren damit einfach weiter.

Das gibt dem Spiel einfach unglaublich mehr Tiefe und hebt es damit von seinen Rennspielkonkurrenten wie Need for Speed ab. Zudem kann man sich auch in allen Fahrzeugen auf die gern gesehene Cockpitansicht freuen!

The Crew 2 sieht für Rennspielfans recht vielversprechend aus

Die neuen Features und die Vereinigung aller Elemente in einem Spiel bringen jedenfalls frischen Wind in das Spiel hinein. Die Frage, die dabei offen bleibt ist, ob durch die große Vielfalt die Anzahl der unterschiedlichen Fahrzeuge für die jeweiligen Fahrzeugen leiden wird. Dies und welche Langzeitmotivation das Spiel bieten wird bleibt für uns erstmal offen.