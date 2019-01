The Council: Episodisches Polit-Mystery-Meeting

The Council will frischen Wind in das Genre der episodisch erscheinenden Adventures bringen. Dabei ist das von Big Bad Wolf entwickelte Spiel im Laufe des letzten Jahres in fünf Episoden erschienen. Mit jeder dieser Episoden seid ihr ungefähr 1-2 Stunden beschäftigt. Und jetzt, wo alle fünf Abschnitte am Stück gespielt werden können, haben wir auch unsere Zeit mit The Council zum Ende gebracht und alles in diesem Test hier zusammengetragen. Dabei schwankt unser Empfinden bezüglich der Bewertung hin und her. Wo genau unser Zwiespalt liegt, seht ihr unten in den Bewertungen der einzelnen Bestandteile. Oder ihr lest euch einfach den Artikel durch, ihr Schlingel!

Eine Insel voller großer Namen

Louis de Richet ist Mitglied des goldenen Ordens, einer Geheimorganisation, die Mitglieder auf der ganzen Welt beherbergt. Zusammen mit seiner Mutter kann er ein wertvolles Buch ergattern, welches auf einer Insel an einen namhaften Menschen verkauft werden soll. Als seine Mutter beim Versuch, diesen Käufer zu ermitteln, spurlos verschwindet, macht sich auch Louis auf den Weg, um Nachforschungen anzustellen. So gerät er auf der Insel eines gewissen Lord Mortimers in ein riesiges Meeting, an dem die namhaftesten Personen der Weltgeschichte teilnehmen. Gemeinsam mit zum Beispiel George Washington, Napoleon Bonaparte und einer britischen Adligen werden hier die Geschicke der Weltpolitik besprochen. Es liegt nun an Louis, Informationen zu sammeln, Bündnisse zu schließen und ständig auf der Hut zu sein. Denn irgendetwas stimmt hier nicht, das wird schnell klar.

Ähnlich wie Spiele der Telltale Studios haben eure Entscheidungen Einfluss auf das weitere Geschehen. Ihr steht immer wieder vor der Wahl, welche von zwei Optionen ihr wählt. Allein dadurch bleiben euch immer wieder Informationen verborgen, die ihr in Gesprächen hättet nutzen können. Je nachdem, wie ihr euch entscheidet, reagieren die Personen des Council auf euch. Wer euch vertraut und wer später euer Gegenspieler ist, hängt von euren Entscheidungen ab. Dabei haben wir natürlich das übliche Problem von Spielen dieser Art, dass der Grundriss der Geschichte gleich bleibt und ihr nur bestimmte Variablen im Ablauf ändert. Im Gegensatz zu ähnlichen Spielen landet ihr bei diversen Entweder-Oder-Entscheidungen allerdings in so unterschiedlichen Situationen, dass sich unter diesem Aspekt ein weiterer Spieldurchlauf lohnen könnte.

Alle Wege führen zum Abspann

Der frische Wind, den ich in der Einleitung zu The Council erwähnt habe, kommt durch die eingebauten Rollenspielmechaniken. Zu Beginn entscheidet ihr, welcher von drei Klassen Louis angehört. Seid ihr Okkultist, Detektiv oder eher Diplomat? Je nachdem stehen euch unterschiedliche Skills zur Verfügung. So habt ihr als Diplomat Vorteile in Gesprächen, weil ihr Fremdsprachen versteht oder Grundkenntnisse über Politik habt. Als Detektiv analysiert ihr hingegen das Verhalten eurer Gesprächspartner besser oder bemerkt bestimmte Spuren eher. Nach jedem Kapitel erhaltet ihr Erfahrungspunkte, steigt im Level auf und bekommt neue Talentpunkte. Damit könnt ihr auch die Skills der anderen Klassen freischalten, wenn ihr eure Spezialgebiete nicht gerade upgraden wollt. Eine weitere Möglichkeit, die Fähigkeiten zu verbessern, ist es, Manuskripte auf der Insel zu finden, die ihr zwischen den Kapiteln lest oder indem ihr bestimmte Bedingungen erfüllt und dadurch diverse Achievements und Boni freischaltet.

Setzt ihr eines eurer Talente ein, kostet das Punkte. Je besser ihr in einem Bereich seid, desto weniger eurer Punkte müsst ihr dabei bezahlen. Doch auch hier bietet The Council eine Alternative. Ihr findet nämlich nicht nur Bücher und Manuskripte zum Verbessern eurer Fähigkeiten. Auch nützliche Items, die eure Punkte wieder auffüllen, das nächste Talent kostenlos nutzbar machen oder aber die Schwächen eurer Gesprächspartner anzeigen, sind überall versteckt. Geratet ihr nämlich in eine der immer wieder auftauchenden verbalen Konfrontationen mit diesen, müsst ihr die richtigen Worte finden. So manipuliert ihr zum Beispiel einen Washington, dass er euren Bedürfnissen entsprechend handelt. Nutzt ihr dabei die Talente, gegen die die hohen Köpfe der Welt anfällig sind, seid ihr deutlich im Vorteil. Zu Beginn erhaltet ihr zum Beispiel einen vertraulichen Brief eines Kardinals des Vatikans, der euch bei der Suche nach eurer Mutter helfen könnte, wenn ihr ihn geschickt manipuliert.

Das Council zwischen Detektivabenteuer und Verschwörungstheorie

Ein weiteres Spielelement sind die auftauchenden Rätsel. Auch hier hängt der Verlauf der Geschichte davon ab, wie ihr euch anstellt. Die Hinweise zur Lösung sind immer in der näheren Umgebung zu finden. Allerdings ist es abhängig von euren Talenten, wie genau ihr in der Lage seid, diese zu interpretieren. So kann es sein, dass ihr Informationen aus Texten selbstständig analysieren müsst oder aber Louis in der Lage ist, euch dank eines Talents genau zu sagen, worauf ihr achten solltet. Das macht die Rätsel zu einem zweischneidigen Schwert. Einerseits ist es großartig, dass ihr euch wirklich wie ein Detektiv fühlt. Ihr kombiniert und analysiert Hinweise oder könnt sie sogar übersehen. Andererseits werdet ihr vor allem später mit historischer, christlicher oder okkulter Literatur überschüttet, so dass ein Durchackern dieser Texte einfach müßig wird.

Ein ähnliches Problem hat The Council dann auch mit seiner Geschichte. Was zu Beginn noch ein spannendes Mysterium ist, wird schnell zu einem undurchsichtigen Gewusel. Durch die Masse an historischen Personen und den Informationen, die ihr so bekommt, steht ihr irgendwann vor einem riesigen Wald an Zahlen, Daten und sonstigen Texten, die euch schwindelig werden lassen. Ihr fühlt euch manchmal nur noch wie ein Schüler bei der Textarbeit. Hinzu kommt, dass die politische Dimension der Geschichte immer wieder sehr trockene Abschnitte bereit hält. Am Ende driftet dann alles dermaßen in Verschwörungsgefilde ab, dass man nur noch verzweifelt aufstöhnt. Als in einem der späteren Kapitel sogar von „der neuen Weltordnung“ gesprochen wurde, war ich mir nicht mehr sicher, ob im Entwicklungsstudio nicht der ein oder andere Aluhut die Runde gemacht hat.

Nominiert für die goldene Himbeere…

Womit The Council ebenfalls nicht punkten kann, ist die Technik. Natürlich, mir ist bewusst, dass das Budget eines Indie-Studios keine Bäume ausreißen lässt. Allerdings lässt sich durch eine stilsichere Wahl des Artdesigns eine tolle Optik kreieren, ohne die Spielenden in Angst und Schrecken zu versetzen. Genau das tut diese versucht realistische Darstellung der Charaktere nämlich. Das Team von Big Bad Wolf geht soweit ins Uncanny Valley, dass man sich in manchen Zwischensequenzen nur noch schütteln kann. Hinzu kommt eine Lippensynchronität aus der Hölle. Da helfen auch die akzeptablen Synchronsprecher*innen nicht, wenn Louis seltsam mit den Armen fuchtelt und den Mund gar nicht mehr bewegt. Es wäre schön gewesen, wenn man die Dialoge einfach weiterskippen könnte, nachdem man die Untertitel gelesen hat, um die Abläufe etwas zu beschleunigen. Das geht allerdings erst ab dem zweiten Spieldurchlauf.

Ab und zu glitcht ihr euch nur durch die Säle des Anwesens. Ihr dreht euch pausenlos im Kreis, weil es sich nicht aus einer Ecke herausmanövrieren lässt. Oder ihr bekommt Schwindelgefühle, weil die Kamera und eure Sprint-Animation so gar nicht miteinander harmonieren wollen. Generell sind die Kameraeinstellungen der unterschiedlichen Szenen unfassbar uninspiriert. Während Telltale trotz der technischen Limitierungen immer wieder filmreife Einstellungen fast schon zelebriert hat, wird in The Council meist mit Close Ups auf die gruseligen Gesichter gearbeitet. Dialoge sind nur eine Aneinanderreihung von Aufnahmen über die Schulter des Angesprochenen. Das lässt den Wunsch nach einem Skip-Button noch weiter steigen.

Fazit

Das Konzept klang so gut. The Council hat mit den für das Genre neuen Gameplayelementen eine große Motivation geschaffen, sich nochmal in das Spiel zu stürzen. In den letzten Kapiteln kommen sogar noch ganz neue Mechaniken dazu, die riesigen Spaß machen können. Und trotzdem fällt es einem schwer, überhaupt so weit zu kommen. Eine anstrengende Geschichte, die später völlig abstrus und verschwurbelt wird sowie eine mehr als unglückliche Präsentation stoßen die Spielerschaft nach einigen Episoden ab. Gutes Storytelling ist in diesem Genre unabdingbar und leider krankt The Council genau an dieser Stelle besonders. Da helfen auch die akzeptablen Synchronstimmen und eine zwar generische, aber trotzdem stimmige, musikalische Untermalung nicht mehr. Wir können einen Blick auf das Spiel also nur empfehlen, wenn ihr alle ähnlichen Genrevertreter schon gezockt habt. Ansonsten haltet ihr euch besser an die Telltale-Klassiker (sofern noch erhältlich) oder Life is Strange.