The Bard’s Tale 4 – Director’s Cut Version hat einen Termin

Die Entwickler von inXile Entertainment haben einen neuen Trailer zum Rollenspiel „The Bard’s Tale 4” veröffentlicht. Der Trailer präsentiert die umfangreichen Verbesserungen der Spezial-Version und kündigt den Release-Termin an.

Der Dungeon Crawler „The Bard’s Tale 4” erschien bereits am 18. September 2018 für den PC. Leider konnte der technische Zustand des Spiels nur wenige Kritiker und Fans von sich überzeugen, woraufhin der Release des Titels für Konsolen vorerst auf Eis gelegt wurde. Die zuständigen Entwickler von inXile Entertainment haben seitdem hart gearbeitet und präsentieren in einem neuen Trailer alle Verbesserungen sowie Neuerungen des Dungeon Crawlers. Zudem verkündet man den Release des Director’s Cut getauften Updates.

Demnach wird „The Bard’s Tale 4: Director’s Cut“ am 27. August 2019 für die PlayStation 4, Xbox One und den PC veröffentlicht. Besitzer der Standard Fassung auf dem PC dürfen sich über ein kostenloses Upgrade zur Director’s Cut Fassung freuen. Darüber hinaus wird die erweiterte Version am 6. September 2019 im Einzelhandel zu finden sein.