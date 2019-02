Tetris Effect – Wochenend-Demo veröffentlicht

Ab sofort könnt ihr das Playstation 4 exklusive Puzzle-Spiel „Tetris Effect“ antesten. Ihr solltet euch aber beeilen, denn die Demo ist zeitlich begrenzt verfügbar.

Tetris gibt es in zahlreichen Variationen und Neuauflagen, doch „Tetris Effect“ schafft es tatsächlich die Faszination für das ausgeklügelte Puzzle-Spiel neu aufleben zu lassen. So habt ihr Tetris noch nie erlebt, denn die Entwickler verbinden das bewährte Gameplay von Tetris mit Level-Themen, audiovisuellen Effekten, spannenden Weiterentwicklungen des Spielprinzips und liefern sogar eine PlayStation VR-Unterstützung.

Ab sofort könnt ihr euch eine zeitlich begrenzte Demo herunterladen und bis zum 12. Februar 2019 bis 12 Uhr mittags testen. Diese Gelegenheit solltet ihr euch nicht entgehen lassen, denn „Tetris Effect“ ist „eine süchtig machende, einzigartige und atemberaubend schöne Neuerfindung eines der beliebtesten Puzzlespiele aller Zeiten.“

„Diese zeitlich begrenzte Testversion ist nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was dich in der Vollversion des Spiels erwartet: über 30 endlos wiederholbare Level im „Reise-Modus“ und mehr als 10 andere „Effect-Modi“, mit genug Spielvariationen für jede Stimmung und jede Fähigkeitsstufe“, so die Beschreibung im Playstation Store.

„Tetris Effect“ ist seit dem 09. November 2018 exklusiv für die Playstation 4 erhältlich und kann zum Beispiel über Amazon zu einem Preis von 39,99 Euro erworben werden. Auf Metacritic erreicht das Spiel einen Metascore von 89, der User-Score liegt mit 7.7 nur geringfügig darunter.

