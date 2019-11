Terminator Resistance – Umfangreiches Gameplay Material veröffentlicht

Überraschend enthüllten Reef Entertainment und Teyon im September den Ego-Shooter-Titel „Terminator: Resistance“. Erscheinen soll der Titel bereits am 15. November 2019 für PS4, Xbox One und PC. Damit ihr auch wisst, was euch in dem Shooter erwartet, haben die Verantwortlichen nun ein knapp zehn Minuten langes Gameplay-Video veröffentlicht.

Im Video seht ihr den neuen Held Jacob Rivers, der als Soldat der Resistance Pacific Division nur knapp dem Tode entgeht. Obwohl dieser nur den Rang eines Privates bekleidet, hat ihn Skynet aus irgendeinem Grund als ein wichtiges Ziel auserkoren. Die Spieler kämpfen sich in der Rolle von Jacob Rivers durch das Abwehrnetz von Skynet, um das Schicksal der Menschen im Kampf gegen die Maschinen zu bestimmen.

Dank eines Crafting-Systems können die Spieler ihre Waffen aufrüsten und verbessern. Hierfür muss in den weitläufigen Arealen Schrott eingesammelt werden, welches zudem auch für den Handel verwendet werden kann. Neben der Storykampagne können Spieler auch diverse Nebenaufgaben für Freunde erledigen. Laut den Entwicklern könne Spieler selbst entscheiden, ob diese verdeckt oder aggressiv vorgehen. Man sollte jedoch bedenken, dass jede Aktion Gewicht hat und sogar das Spielende beeinflusst.

Fans des Franchises werden viele Gegner aus den Filmen wiedertreffen, wie den ikonischen T-800, welcher von Arnold Schwarzenegger verkörpert wird. Zudem wird es auch viele neue Gegner geben, die bisher nicht im Terminator-Universum zu sehen waren. Einige davon lassen sich in dem unten eingebundenen Trailer entdecken.