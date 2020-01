Temtem – Frischer Anime-Trailer stimmt auf Early Access ein

Das Pokémon-ähnliche Online-Rollenspiel „Temtem“ ist ab sofort auf Steam als Early Access-Titel erhältlich. Ein neu veröffentlichter Anime-Trailer stimmt auf das Abenteuer ein.

Wir wollten doch schon immer mal ein Pokémon-Abenteuer erleben, in welchem wir uns Online mit unseren Freunden treffen, zusammen Abenteuer bestreiten, unsere Monster hin und her tauschen und uns in einem Duell unsere besten Kämpfer präsentieren können. Was Nintendo schon seit Jahren versäumt zu liefern, versprechen nun die Entwickler von Crema mit ihrem vielversprechenden Projekt „Temtem“.

In „Temtem“ schlüpfen die Spieler in die Rolle eines Temtem-Zähmers, der die Welt bereist, Monster einfängt und diese für sich kämpfen lässt. Wie in Pokémon darf man sich zu Beginn des Abenteuers für eines von drei unterschiedlichen Temtems entscheiden. Sobald man sich entschieden hat, darf man den sogenannten Airborne-Archipel – bestehend aus sechs fliegenden Inseln – frei nach Belieben erkunden.

Die Spieler sollen ein Massively Multiplayer Creature-Collection Adventure geboten bekommen, welches unverkennbar von der Pokémon-Reihe inspiriert wurde. Im Laufe des Abenteuers wird man auf den fiesen Clan Belsoto treffen, der nicht weniger plant, als das komplette Archipel zu beherrschen. Diesen bösen Plan gilt es zu vereiteln. Darüber hinaus wird man sich acht Dojo-Leitern stellen müssen, um in der Welt als wahrer Temtem-Zähmer anerkannt zu werden.

Einen offiziellen Erscheinungstermin für die Vollversion gibt es noch nicht, jedoch soll „Temtem“ auch für die Konsolen PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht werden.