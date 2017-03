Tekken 7 – Brandheißes Video-Material

Tekken 7 ist der neuste Ableger einer Beat ‚em up-Serie, die bereits auf der ersten PlayStation ihr Konsolen-Debüt feierte. Mittlerweile dürfen sich auch Xbox One und PC-Spieler in digitalen Kämpfen ordentlich verausgaben.

Tekken 7 – Charaktere und Story in aller Kürze

Mit dem 2. Juni ist der Release-Termin von Tekken 7 mittlerweile fast in greifbare Nähe gerückt. Der Beat ‚em up-Titel verspricht damit mindestenss den Fans der Serie das Sommerloch bestmöglich zu füllen.

Namco Bandai hat nun einen Werbespot und einen Charakter-Trailer veröffentlicht. Obwohl beide über den Tekkenchannel veröffentlicht wurden und somit in japanischer Sprache sind, wollen wir sie euch nicht vorenthalten. Der Werbespot geht in aller Kürze auf die Story des Games ein, während der Charaktertrailer euch an neue und altbekannte Kämpfer erinnert.

Die Story des Prüglers widmet sich einmal mehr der komplizierten Vater-Sohn Beziehung zwischen Heiachi und seinem Sohn Kazuya. Bisherige Trailer zeigten zum Beispiel wie Heiachi Kazuya in einen Abgrund wirft. Allerdings weigert letzterer sich zu sterben und will sich auf dem Turnier rächen. Der aus der Street-Fingter Serie bekannte Akuma mischt sich mit ein und wird so eine wichtige Rolle in Handlung und als auswählbarer Charakter spielen.

Nun sind allerdings die Beat ‚em up Fans unter euch gefragt. Was haltet ihr von dem Titel. Denkt ihr die Serie hat ihren Zenit bereits überschritten oder freut ihr euch auf den Titel. Wo seht ihr die Vor- beziehungsweise Nachteile gegenüber der Konkurrenz wie Injustice 2 oder der Street Fighter-Reihe?