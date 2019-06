Team Sonic Racing im Test – Fun-Racer steuert euren Teamgeist an

Am 21. Mai 2019 haben SEGA und die Entwickler von Sumo Digital ihren ganz persönlichen Fun-Racer im Sonic-Universum veröffentlicht. Das Rennspiel hört auf den Namen „Team Sonic Racing“ und möchte den Markt wieder aufmischen. Für Sumo Digital ist die Marke „Sonic“ sowie das Rennspiel-Genre im allgemeinen kein Neuland. Das Studio existiert seit 16 Jahren und zeigte sich in der Vergangenheit für Titel wie „Sonic & Sega All-Stars Racing“ (2010) und „Sonic & All-Stars Racing Transformed“ (2012) verantwortlich, wirkte aber auch bei der „Forza Horizon“- sowie „Forza Motorsport“-Marke mit. Produzent Takashi Iizuka würzt das bekannte Genre mit der kreativen Einbindung eines taktisch angehauchten Team-Gameplays ein wenig auf und erschafft etwas Eigenständiges. Doch reicht das aus um den Genre-Primus „Mario Kart“ aus dem Hause Nintendo den Rang abzulaufen? Wir haben uns auf die knallbunten Rennpisten begeben und verraten euch in unserem Test, worauf ihr euch bei „Team Sonic Racing“ einstellen könnt.

So weit so bekannt

Wie so ein Kart Fun Racer auszusehen hat und sich spielen lassen sollte hat Nintendo maßgeblich vorgemacht. Seit der Super Nintendo (1993) rasen Mario und seine Freunde über knallbunte Strecken und bekämpfen sich mit zahlreichen Items, um als Sieger eines Grand Prix auf dem Treppchen stehen zu können. Mit über 100 Millionen abgesetzten Einheiten gehört die Videospiel-Reihe zu den erfolgreichsten Rennspielserien aller Zeiten und durfte auf keiner Nintendo Konsolengeneration fehlen. Kein Wunder also, dass viele Publisher dem Erfolgsrezept nacheifern.

Auch „Team Sonic Racing“ liefert genau das ab, was man sich unter einem Fun-Racer so vorstellt. Knallbunte Strecken – Check, beliebte Charaktere aus dem Sonic-Universum – Check, unterschiedliche Items, um seinen Kontrahenten das Leben schwer zu machen – Check, jedes Rennen im Dreierteam bestreiten – Check. Moment im Dreierteam? Das ist neu. Tatsächlich haben die Entwickler von Sumo Digital versucht der bekannten Formel einen eigenen Touch zu verleihen. Dieses Team-Gameplay verleiht dem Rennspiel eine taktische Komponente ohne jedoch zu kompliziert zu werden. Größtenteils hat man das Gefühl die Rennen alleine zu bestreiten, wer jedoch die Team-Mechanik komplett ignoriert wird Schwierigkeiten haben die Rennen zu gewinnen. In den lokalen oder Online-Multiplayer-Modi könnt ihr euch aber wahlweise auch einzeln durchschlagen.

Während des Rennens müsst ihr euch gegenseitig unterstützen, indem ihr Items tauscht oder im Windschatten eures am besten platzierten Kollegen fahrt. Für jede Team-Aktion füllt sich langsam die Anzeige für einen Team-­Boost auf. Ist die Anzeige voll, verleiht der Team-Boost euch und euren Team-Kameraden eine massive Beschleunigung über einen längeren Zeitraum und macht euch zudem unbesiegbar. Team-Aktionen lohnen sich also. Am Ende eines Rennens werden die Punkte eurer Platzierung und die euren Teamkollegen addiert.

Von Anfang an Vollständig

Als überaus Beispielhaft kann man die Entscheidung der Entwickler zum Thema Mikrotransaktionen betrachten. Es sind nämlich keine enthalten. Kosmetische Items sowie Modifikationen für die Fahrzeuge lassen sich nur durchs spielen freischalten. Im Gotcha-Prinzip lassen sich erspielte Credits für kleine Kapseln ausgeben, in denen Modifikationen für Karts zu finden sind. In der Garage lassen sich die Rennboliden sowohl Leistungstechnisch als auch optisch individuell anpassen. So kommt jeder Spieler auf seine Kosten und die Motivation wird angekurbelt.

Schade nur, dass auch keine weiteren Inhalte für den Racer geplant sind, denn der Racer hätte sich bestimmt leicht mit weiteren Strecken, Spiel-Modi und Charakteren füllen können. Allerdings können sich die gebotenen Inhalte jetzt schon sehen lassen. Mit insgesamt 21 unterschiedlichen Strecken, 15 Charakteren, zahlreichen Modifikationen für die Fahrzeuge, die sich auch auf die Werte der Karts auswirken und verschiedenen Spiel-Modi stimmt das Preis-/Leistungsergebnis von knapp 40 Euro allemal.

Leider nicht alles Perfekt

Für Einzelspieler wird ein Story-Modus geboten, der jedoch nicht weiter erwähnenswert ist. Eine kurze Geschichte dient nur dem Mittel zum Zweck und so erfüllt der sogenannte Team-Abenteuer-Modus nur die Aufgabe eines ausgedehnten Tutorials. Zwar treffen die Rennstrecken den typischen Stil eines Sonic Adventures, doch es mangelt an Wiedererkennungswert und so sind diese leicht austauschbar. Auch der Spielsoundtrack ist nicht eingängig genug, hier hätten einige Tracks aus den Sonic Adventueres Wunder gewirkt. Zwar hören sich die Musiktitel nicht schlecht an, aber im Gedächtnis werden sie euch nicht bleiben. Zudem tritt ein nerviger Gummi­band-Effekt bei den CPU-Widersachern in Erscheinung, welcher teils willkürlich erscheint und viel zu stark zum Einsatz kommt.

Aus technischer Sicht ist Team Sonic Racing durchaus gelungen. Die Grafik ist wunderschön. Ebenfalls cool ist eine deutsche Vertonung, Schade nur, dass diese irgendwann anfängt zu nerven. Während die nicht besonders qualitativ hohe Vertonung in den Zwischensequenzen noch ganz nett ist, fängt sie spätestens während der Rennen an zu nerven. Zum Beispiel ruft eurer Charakter bei jedem Einsatz eines Items den dazugehörigen Namen. Diese Mechanik sollte sicherlich dazu dienlich sein euch einfacher die Items einprägen zu können, da diese optisch nur schwer voneinander unterschieden werden können, doch mit der Zeit strengt das an.

Das Herzstück

Wie bei jedem Fun Racer ist auch bei Team Sonic Racing der Multiplayer-Modus das Herzstück des Ganzen. Besonders im lokalen Mehrspieler-Modus, also mit Freunden oder Familienmitgliedern auf der Couch, entfaltet der Titel sein volles Potenzial. Zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten sorgen auch hier für genug Abwechslung und Spaß. Darüber hinaus entfaltet sich die Team-Mechanik erst recht im Multiplayer-Modus und kann hier besonders glänzen. Sobald ihr mit euren Freunden los düst, geraten alle Schwächen des Titels in den Hintergrund und es wird gleichgültig, dass der Soundtrack euch nicht an die glorreichen Sonic Abenteuer erinnert oder die Strecken zum größten Teil austauschbar sind. Es zählen nur die Rivalitäten die auf der Couch oder Online entstehen.

Fazit

„Team Sonic Racing“ wird nicht in der Lage sein den Genre-Primus „Mario Kart“ den Rang abzulaufen, dennoch bietet der Titel alles was wir uns von einem Fun Racer wünschen. Ausgefallene Strecken, eine Vielzahl an unterschiedlichen Charakteren, eine Fahrzeugmodifikation, um die Karts individuell seinen Wünschen anpassen zu können und einiges mehr. Doch vor allem bietet der Titel einen spaßigen Mehrspieler-Modus, welcher sowohl lokal auf der Couch als auch Online bestritten werden kann. Die Team-Mechanik erweitert das bekannte Gameplay um eine taktische Komponente ohne dabei zu kompliziert zu werden. Die Steuerung ist präzise, die Grafik hübsch und der technische Zustand ist zufriedenstellend. Der Verzicht auf Mikrotransaktionen rundet das rund 40 Euro teure Paket ab. Über die kleinen schwächen kann man getrost hinwegsehen. Sowohl für PS4 als auch Xbox One und Nintendo Switch ist das Spiel derzeit schon ab 29,95 € zu haben.