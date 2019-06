Tales of Arise – Frischer Trailer zum Tales of Festival 2019

Im Rahmen der diesjährigen E3 wurde das Action-Rollenspiel „Tales of Arise“ offiziell mit einem ersten Gameplay Trailer angekündigt. Nun hat Publisher Bandai Namco Entertainment einen weiteren Trailer anlässlich des Tales of Festivals 2019 veröffentlicht.

Wie wir bereits wissen wird euch „Tales of Arise“ in ein Sonnensystem verfrachten, in welchem die beiden bevölkerten Planeten Dahna und Rena ihre Kreise ziehen. Während die Bewohner des Planeten Dahna stets Ehrfurcht gegenüber der Bevölkerung Renas verspürten und es als ein Land der Gerechten und Göttlichen ansehen, beutet das Volk der Rena Dahna aus. Seit mehr als 300 Jahren herrscht das Volk der Rena über die Dahna, plündert die Ressourcen des Planeten und beraubt seine Bevölkerung ihrer Würde und Freiheit. In den Mittelpunkt des Abenteuers werden zwei ungleiche Helden in den Mittelpunkt gerückt.

„Mit einer originellen Besetzung von Charakteren, einer dramatischen Handlung, dynamischen Kämpfen, detailreichen Umgebungen und einigen klassischen Tales Of-Elementen, markiert Tales of Arise einen Neuanfang für das berühmte JRPG-Franchise,“ so Bandai Namco Entertainment weiter.

„Tales of Arise“ soll Anfang 2020 für den PC, die Xbox One sowie die PlayStation 4 veröffentlicht werden.