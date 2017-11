Super Ping Pong Trickshot – Virtuelles Saufspiel?

Die Tabletfunktion der Switch ermöglicht es natürlich, Spiele anzubieten, die auch auf Mobile-Geräten funktionieren. In diese Sparte fällt auch das von Sims entwickelte und Starsign gepublishte „Super Ping Pong Trickshot“. Ein kleines Geschicklichkeitsspiel, in dem ihr mit Tischtennisbällen um euch schmeißen dürft. Aber macht das auch Spaß und solltet ihr euch lieber echte Bälle für das Geld zulegen?

Jeder Schuss ein Treffer?

Super Ping Pong Trickshot bietet euch die Möglichkeit, entweder alleine oder zu zweit zu spielen. Egal für welche Disziplin ihr euch entscheidet, steht ihr vor der Aufgabe, einen Ball von den Hinderissen der Umgebung so abprallen zu lassen, dass er in einem Glas landet. Bierpong für Fortgeschrittene also. Im Zweispielermodus geht es dann einfach nur darum, innerhalb von 60 Sekunden so viele Treffer wie möglich zu landen und damit besser abzuschneiden als eure Gegner.

Solltet ihr keine Freunde haben, stehen euch alleine die Modi „Aufgaben“ und „Punktefieber“ zur Verfügung. In ersterem habt ihr in mehreren Levels mit unterschiedlichen Hindernissen und Schwierigkeitsgraden eine bestimmte Anzahl an Bällen zur Verfügung. Sobald ihr einen davon in einem dort platzierten, weißen Glas versenkt, ist das Level erledigt. Bis dahin könnt ihr drei Aufgaben erledigen. Jede davon bringt euch jeweils einen Stern, der danach das Level markiert. Dabei geht es entweder darum, den Ball zu versenken, ohne ihn abprallen zu lassen, ihn so und so oft abprallen zu lassen oder ihn vorher in andersfarbigen Bechern zu versenken. Der zweite Modus stellt euch vor die Aufgabe, in jedem Level einen High Score aufzustellen, indem eure zur Verfügung stehenden Bälle geschickt versenkt werden.

Erschwert wird das Prozedere durch einige Gegenstände und Hindernisse, die in den Gebieten aufgebaut sind. Es gibt Teleporter, die euren Ball an eine andere Stelle bringen, wenn ihr sie trefft. Manche Böden und Wände sorgen für eine andere Ballphysik. Ventilatoren blasen euren Ball ordentlich durch die Gegend und die Wände als solche dienen natürlich auch als Hindernisse, die ihr aber auch durch geschicktes Abprallen zu euren Gunsten nutzen könnt und müsst.

Quantität statt Qualität

Das eigentliche Problem von Super Ping Pong Trickshot ist allerdings nicht, dass die Hindernisse zu knifflig oder die Levelstruktur zu anspruchsvoll wäre. Vielmehr ist es fast unmöglich, ein vernünftiges Gefühl für den Ball zu bekommen. Das fängt schon damit an, dass es kein Tutorial gibt, sondern ihr zu Beginn einige völlig zugeklatschte Textboxen zu sehen bekommt, die euch jede der unterschiedlichen Bedienmethoden erklärt. Davon gibt es nämlich einige. Ihr könnt das Touchpad nutzen, beide Joy-Cons, einen Joy-Con oder auf Motion Controls zurückgreifen. Übersicht wird hier klein geschrieben. Ihr werdet regelrecht erschlagen von diesen lieblos gestalteten Anleitungen und Hinweistafeln.

Sobald ihr da durchgeblickt habt, müsst ihr die Richtung einstellen, in die der Ball von seiner festen Startposition aus fliegen soll. Durch einen Knopfdruck füllt sich ein Balken, der angibt, mit wie viel Kraft ihr den Ball werft. Blöd ist nur, dass sich dieser Balken dermaßen schnell füllt, dass es kaum möglich ist, wirklich präzise Eingaben zu machen. Bei einem Spiel, dessen Hauptfokus auf Präzision liegt, ist das schon ziemlich ungeschickt. Besser wäre es, wenn ihr die Kraft genau so präzise angeben könntet, wie auch die Flugrichtung. So hättet ihr trotzdem noch das Hindernis der begrenzten Ballzahl, könntet aber viel effektiver die besten Würfe erarbeiten.

Bierpong statt Super Ping Pong Trickshot

In der aktuellen Form wirken die einzelnen Aufgaben eher wie ein Glücksspiel. Sobald ihr euch um 1-2% Kraftaufwand verdrückt, ist der perfekte Winkel hinfällig und das führt gerne mal zu starken Aufregern. So ist es nämlich nahezu unmöglich, ohne ewiges Üben ein Gefühl für das Spiel zu bekommen. Klar, wir haben hier ein klassisches Mobile Game vorliegen, das Gameplay muss also nicht super komplex und ausgetüftelt sein. Super Ping Pong Trickshot soll ein kleines Häppchen für zwischendurch sein. Dafür fehlt aber einfach jegliche Langzeitmotivation, sich an jede Aufgabe zu wagen. Der Spielspaß geht nämlich schon nach den ersten fünf Levels flöten.

Hinzu kommt noch, dass das Spiel einfach aussieht wie hingeschissen und auch so klingt. Ihr findet Spiele mit ähnlichem Prinzip zu Hauf online als Flashgames, für die ihr keinen Cent bezahlen müsst. Auf der Switch bekommt ihr ein veraltetes Spielprinzip mit veralteter Grafik, das überhaupt nichts neues und frisches zu bieten hat außer die Vielzahl an Bedienungsmöglichkeiten. Und auf die könnt ihr wirklich gut verzichten, wenn die eigentliche Spielmechanik in jedem Fall Grütze ist.

Fazit

Es tut mir fast schon Leid, hier einen so vernichtenden Text zu verfassen. Ich hatte allerdings keine Sekunde lang Spaß an diesem Spiel und kann euch nur empfehlen, das Geld in ein echtes Bierpong-Set zu stecken. Da habt ihr definitiv mehr von! Wie gesagt, ich habe nicht erwartet, hier ein komplexes Spiel zu bekommen. Ich habe mir ein kleines Spielchen erhofft, das gut dazu geeignet ist, eine längere Sitzung in der Bahn oder auf dem Klo zu überbrücken. Denn eigentlich funktionieren diese simplen Spiele bei mir sehr gut. Ich entwickle eine riesige Motivation darin, ein einfaches Spielprinzip so zu perfektionieren, dass ich in jedem Level die möglichen drei Sterne einsacke. Super Ping Pong Trickshot schafft das nicht im Ansatz. Also tut euch den Gefallen und lasst die Finger von diesem Spiel!