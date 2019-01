Super Dragon Ball Heroes: World Mission – Kartenkampfspiel ab April für Switch und PC erhältlich

Bandai Namco Entertainment hat das Kartenkampfspiel „Super Dragon Ball Heroes: World Mission“ für den Westen bestätigt.

Wie Publisher Bandai Namco Entertainment bekannt gibt, wird „Super Dragon Ball Heroes: World Mission“ auch bei uns im Westen veröffentlicht. Demnach soll der Titel in Nordamerika und Europa am 05. April 2019 für Nintendo Switch und PC veröffentlicht werden.

Bei „Super Dragon Ball Heroes: World Mission“ handelt es sich um ein Kartenkampfspiel rund um die bekannten Charakteren des „Dragon Ball“-Universums. Spieler werden nie gesehenen Transformationen erleben und einem brandneuen Charakter kennen lernen, der von Toyotarou höchst selbst entworfen wurde. Insgesamt werden über 350 Kämpfer und über 1.000 Sammelkarten im Spiel enthalten sein.

Spieler schlüpfen dabei in die Rolle des Protagonisten Beat, welcher zum Weltmeister in „Super Dragon Ball Heroes“ zu werden versucht. In Hero Town, einer alternativen Realität, stellt das „Dragon Ball“-Kartenspiel die populärste Unterhaltungsform dar. Als jedoch Antagonisten aus der virtuellen Spielwelt in Hero Town auftauchen und für reichlich Chaos sorgen, springt Beat in die Spielwelt, um mit bekannten „Dragon Ball“-Charakteren den Frieden in der realen Welt wiederherstellen zu können.

Einen entsprechenden Ankündigungs-Trailer könnt ihr euch unterhalb des Artikels ansehen.