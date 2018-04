Sugar Pop 2 im Test

Ende Februar hat Betsoft mit Sugar Pop 2 die langersehnte Fortsetzung des Süßigkeiten-Slots präsentiert. Die Sugar Pop-Fans dürfen sich auf Freispiele, auf das Level Up-Feature, Candy Bombs und Candy Wilds freuen – play sugar pop 2 on bitcasino.io! Zu beachten ist, dass die Auszahlungsquote bei über 96 Prozent liegt; bei Sugar Pop 2 handelt es sich um keinen progressiven Jackpot.

Das Basisspiel

Sugar Pop 2 ist schon ein ausgesprochen gigantischer Slot. Der Aufbau: 7 Reihen, 7 Walzen – die Gewinne werden in Clustern (mindestens 4 Symbole) geformt, wobei die Symbole im Lawinenstil von oben nach unten stürzen, explodieren und somit neue Gewinnkonstellationen schaffen. Auf der linken Seite gibt es den Hinweis, in welchem Level sich der Spieler befindet – inklusive Level Score und Game Score. Zu Beginn startet man in Level 1 – das Ziel des Spielers: Level 29. Rechts findet sich ein Gefäß mit einer gelben Flüssigkeit – diese hat einen Einfluss auf den Aufstieg in das nächsthöhere Level. Die Symbole? Süßigkeiten in allen Farben und Formen. Neue Symbole formen Candy Wild, das dann am Raster erscheint, wenn eine Kombination aus 5 oder noch mehr Symbolen erspielt wurde und in weiterer Folge explodiert; wurde ein Cluster von 5 oder noch mehr Symbolen mit einem Spin in die Luft gejagt, so kommt das Candy Bomb Symbol.

Im Zuge des Spiels kann auch plötzlich ein Schokolade-Überraschungsei auftauchen, sodass sich der Spieler auf besondere Süßigkeiten-Symbole freuen darf. Jedes einzelne Symbol hat eine besondere Fähigkeit und hilft dem Spieler zu noch mehr Belohnungen. So feuert die Jelly Beans-Kanone Jenny Beans auf die Walzen, der Süßigkeiten-Hammer zerstört hingegen Symbole, sodass sich neue Gewinnmöglichkeiten ergeben können.

Level Up

Das orangene Herz mit Pfeil ist das sogenannte Level Up-Symbol. Immer dann, wenn dieses Symbol erscheint, füllt sich der Behälter mit der Flüssigkeit. Ist der Behälter voll, so kommt der Spieler in das nächsthöhere Level. Die Voraussetzungen sind jedoch – je nach Level – unterschiedlich.

Level 1 (Gumdrop): Hier müssen alle Symbole einer bestimmten Farbe vor der Explosion absorbiert werden.

Level 5 (Caramel Chew): Dieses Symbol zerstört alle im Weg stehenden Symbole.

Level 9 (Candy Cane): Dieses Symbol zerstört alle in derselben Reihe befindlichen Symbole.

Level 13 (Lollipop): Die Symbole werden vermischt, sodass weitere Gewinnlinien möglich werden.

Level 17 (Fizzy Pop Candy): Das Symbol zerstört andere Candys.

Level 21 (Jelly Bean Cannon): Die Jelly Beans landen am Spielfeld und zerstören jene Symbole, auf die sie in weiterer Folge landen.

Level 25 (Morphing Golden Wild): Tauscht angrenzende Symbole aus, sodass höhere Gewinne möglich werden.

Level 29 (Sweet Hammer): Der Hammer zerstört mehrere Symbole, sodass andere Symbole, die ebenfalls für Gewinne sorgen, nachrutschen können.

Double Up

Nach jedem Gewinn gibt es die Double Up-Möglichkeit – so kann man um den Gewinn spielen und diesen mit etwas Glück verdoppeln. Wer hier Pech hat, der verliert den Gewinn.

Freispiele

Auch zum Thema Freispiele gibt es eine Staffel, die wie folgt aussieht:

4 Freispiel-Symbole = 5 Freispiele

5 Freispiel-Symbole = 7 Freispiele

6 Freispiel-Symbole = 9 Freispiele

7 Freispiel-Symbole = 11 Freispiele

8 Freispiel-Symbole = 13 Freispiele

9 Freispiel-Symbole = 15 Freispiele

10 Freispiel-Symbole = 17 Freispiele

11 Freispiel-Symbole = 19 Freispiele

12 Freispiel-Symbole = 21 Freispiele

13 Freispiel-Symbole = 23 Freispiele

14 Freispiel-Symbole = 25 Freispiele

15 Freispiel-Symbole = 27 Freispiele

Grafik

Das Design erinnert an den ersten Teil. Schlussendlich ist das auch nicht verwunderlich – aufgrund der Tatsache, dass der erste Teil von Sugar Pop dermaßen begeisterte, wäre es wohl eine große Überraschung gewesen, wenn sich Betsoft für ein komplett anderes Aussehen entschieden hätte.

Das Fazit

Super Pop 2 macht definitiv Spaß und sorgt zudem für gute Laune. Vor allem jene, die schon vom ersten Teil begeistert waren, werden die Fortsetzung lieben.