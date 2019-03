Manchmal bekommen wir diverse Codes zu Spielen, die alleine zu wenig Inhalt bieten, um einen ausführlichen Test zu veröffentlichen. Da wir euch diese Titel aber trotzdem nicht vorenthalten wollen, gibt es nun diesen Artikel. Im folgenden bekommt ihr drei kleine Kurz-Reviews in einem. Wir haben uns zuletzt mit dem Breakout-Spielchen Strikey Sisters, der Visual Novel Aracde Spirits und dem Rollenspiel-Adventure Cat Quest beschäftigt und unsere Meinung knackig zusammengefasst!

Strikey Sisters (Switch, PC)

In einem Fantasy Setting spielt ihr eine von zwei Schwestern, die in einer klamaukigen, absolut belanglosen Geschichte gegen diverse Monster in den Kampf ziehen. Nach und nach wagt ihr euch auf einer World Map in neue Level und stellt euch dort brüchigen Blöcken und diversen Monstern. Mit eurem Schwert schlagt ihr einen Ball los, der Breakout-typisch von allen Gegnern und Mauerblöcken abprallt, bis er wieder zu euch zurückfliegt und erneut geschlagen wird. Dabei tauchen aus den Blöcken oder besiegten Gegnern diverse Power-Ups und Zaubersprüche auf, die euch etwas mehr Schlagkraft verleihen. Erwischt ihr keine Monster, kommen diese immer näher an euch heran, bis ihr sie direkt mit eurem Schwert vermöbeln könnt.

Das Spielprinzip ist unfassbar simpel und zugänglich. Habt ihr Spaß an solchen Arcade-Titeln, schaut ruhig mal rein. Wir fanden Strikey Sisters auf Dauer allerdings zu repetitiv. Die einzelnen Level sahen sich trotz knuffiger Pixeloptik zu ähnlich, die Zaubersprüche und Power-Ups haben nicht genug Wumms, um den Spaßfaktor hochzudrehen. Selbst der Koop-Modus hat das Unmögliche geschafft, genauso eintönig zu sein wie die Solo-Erfahrung. Dazu kommt eine Soundkulisse, die sehr schnell nerviger als eine Halle voller bunter Flipperautomaten ist. Greift also wirklich nur zu, wenn ihr große Fans des Spielkonzepts seid.

Unsere Wertung: 5/10 Punkte

Arcade Spirits (PC)

In dieser Visual Novel stellt ihr euch einen Charakter zusammen, der einen neuen Job in einer Arcade-Halle beginnt, nachdem eine magisch anmutende App sein Leben zu managen begonnen hat. Hier lernt ihr diverse Mitarbeitende und Gäste des Betriebs kennen, um Dialoge mit ihnen zu führen. Dabei stehen euch immer einige Antwortmöglichkeiten zur Auswahl, die außerdem euren Charakter prägen. Diesen könnt ihr nämlich über eingangs erwähnte App eures Telefons ständig überprüfen. Und je nachdem, wie ihr mit euren Mitmenschen umgeht, entwickelt sich auch deren Beziehung zu euch. So beeinflusst ihr letztendlich den Ausgang der unterhaltsamen Geschichte und könnt sogar eine Romanze mit einem anderen Charakter anfangen. In acht Kapiteln, die je ungefähr 45 Minuten dauern, folgt ihr also den Erlebnissen der Cartoon-Figuren und habt vor allem sehr viele Dialoge zu lesen.

Im Vergleich zu anderen Visual Novels fehlt zwar die Epik, die ein Danganronpa oder die Zero Escape-Reihe besitzt, trotzdem sind Charaktere und Dialoge unterhaltsam geschrieben. Auch, dass ihr sehr viel nach eurem Geschmack einstellen kann, ist sehr angenehm. Wollt ihr keine Romanze in der Geschichte, kann diese Funktion einfach abgestellt werden. Ebenfalls könnt ihr euch auf Wunsch anzeigen lassen, welche Antworten welchen Charakterzug eurer Figur fördern. Trotzdem konnte Arcade Spirits uns nicht vollends überzeugen. Dafür wirken manche Situationen zu belanglos und die Charaktere zu amateurhaft gezeichnet. Die Plottwists haben nicht funktioniert, die Geschichte nicht genügend Spannung geboten. Das ist aber eine reine Geschmackssache. Wenn ihr Visual Novels mögt und der Prämisse zugeneigt seid, werdet ihr sicher sehr viel Spaß mit Aracde Spirits haben können.

Unsere Wertung: 7/10

Cat Quest (PC, PlayStation 4, XBox One)

Cat Quest ist schon lange kein neues Spiel mehr. Im Rahmen einer Rabatt-Aktion haben wir allerdings auch einen Code zugeschickt bekommen und uns an den Test gesetzt. Ihr spielt eine kleine Katze, die über eine Oberwelt wandert, um ihre kleine Schwester zu retten. Dabei stellt sich schnell heraus, dass ihr ein sogenanntes Drachenblut seid, also eine Katze, die große Drachen besiegen kann. So verwickelt ihr euch in einen Kampf gegen einen bösen Magier, der nicht nur eure Schwester in seiner Gewalt hat, sondern auch die Welt mit Drachen übernehmen will. Über eine simpel gehaltene Oberwelt bekommt ihr Nebenquests oder folgt der großen Geschichte, um diverse Tempel und Höhlen von Monstern zu befreien. Dadurch levelt ihr auf, lernt neue Zaubersprüche und findet stärkere Ausrüstung, die euch im großen Kampf helfen wird.

Dabei ist Cat Quest äußerst kurzweilig. Zwar sind die auszuführenden Quests selten etwas anderes als „Gehe dorthin, haue einen Gegner kaputt, komm zurück“, doch die unterhaltsamen Kampfmechaniken lassen das kaum ins Gewicht fallen. Diese Kombination aus Angriff, Zauber und Ausweichrolle führt zu einem großartigen Flow, der euch kaum loslässt. So denkt ihr euch schnell nach jeder Quest, die euch dann auch belohnende Level Ups gibt, dass eine weitere wohl auch nocht geht. Und schwupps, sitzt ihr mehrere Stunden vor dem Bildschirm. Das Spiel zu 100% durchzuspielen, dauert ca. 9 Stunden. Das ist auch die perfekte Länge, damit euch weder das eintönige Questdesign noch die Masse an Katzen-Wortspielen stören. Dementsprechend legen wir euch diesen Titel wärmstens ans Herz, um ein paar kurzweilige, schöne Abende vor der Konsole zu verbringen.

Unsere Wertung: 9/10