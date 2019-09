Streets of Rage 4 – Retro-Beat´Em Up trifft Moderne

Ebenfalls bei The Arcade Crew durften wir „Street of Rage 4“ aufsuchen. Das Spiel entsteht bei den Entwicklern von Lizardcube (Wonder Boy) sowie Guard Crush Games und wird von Dotemu vertrieben. Zwar hatten wir keine Gelegenheit mit den Entwicklern zu plaudern, konnten aber eine Mission selbst spielen und verraten euch was ihr zu erwarten habt.

Streets of Rage, in Japan als Bare Knuckle bekannt, ist eine Trilogie von Beat’em Up-Spielen, die von SEGA in den 1990er Jahren entwickelt und veröffentlicht wurde.

Im Laufe der Jahre hat die Spielreihe den Status eines Kultklassikers erlangt. Sie gilt als eine der besten Beat´em Ups aller Zeiten. Mit „Streets of Rage 4“ möchte man dem Klassiker neues Leben einhauchen. So basiert das Gameplay auf der klassischen Trilogie und enthält handgezeichnete Grafiken des Teams, das hinter dem großartigen Remake „Wonder Boy: The Dragon’s Trap“ von 2017 steckt.

„Streets of Rage 4“ spielt sich genauso, wie man es erwarten würde. Ihr steuert eure Spielfigur von links nach rechts und dürft massenweise Feinde verkloppen. Dank der scharfen Auflösung und den liebevoll handgezeichneten Figuren sowie Areale, sieht das Spiel großartig aus. Gespielt wird wahlweise allein oder zu zweit, doch Vorsicht, wie schon im Original könnt ihr euren Partner ebenfalls Schaden zufügen. So kämpf ihr euch von Level zu Level mit Fäusten oder umherliegenden Waffen bis zum Endboss vor.

Noch hat „Streets of Rage 4“ keinen Veröffentlichungstermin, wir gehen aber von einem Release Anfang 2020 aus. Erscheinen soll der Titel für PC, PlayStation 4, Xbox One und die Switch.