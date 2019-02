Steins;Gate Elite – Ab sofort für PS4 und Switch erhältlich

Heute wurde das Adventure „Steins;Gate Elite“ für Playstation 4 und Nintendo Switch veröffentlicht. Mit einem passenden Trailer machen die Verantwortlichen erneut auf das Produkt aufmerksam.

Ab sofort ist „Steins;Gate Elite“ von Spike Chunsoft für PS4 und Switch erhältlich. In dem außergewöhnlichen Adventure erleben die Spieler die Ereignisse des gleichnamigen Anime. Erlebt die Geschichte einer Gruppe junger Wissenschaftler, die es mit einer umgebauten Mikrowelle schaffen Informationen in Form von E-Mails in die Vergangenheit zu schicken und so die Zukunft zu verändern.

„Ihre Experimente, die Grenzen der Zeit zu überwinden, beginnen außer Kontrolle zu geraten, als sie sich in eine Verschwörung um die Organisation SERN und dem mysteriösen John Titor verstricken, der behauptet, aus einer dystopischen Zukunft zu stammen.“

Das Spiel beeindruckt mit vollständig animierten Sequenzen und gehört dem Genre der Visual Novels an. Neben dem Hauptspiel können sich Käufer auf folgende Bonusinhalte freuen:

„Steins;Gate: Linear Bounded Phenogram“ für Käufer der PlayStation 4-Version

„8-BIT ADV Steins;Gate“ für Käufer der Nintendo Switch-Version

Somit erhalten alle Käufer gleich zwei Spiele im „Steins;Gate“-Universum geliefert. Darüber hinaus kann auch eine Limited Edition erworben werden, die folgende Inhalte mit sich bringt:

Storyboard Collection, ein Hardcover Artbook, mit über 100 Seiten voller original Storyboard-Zeichnungen von Kenichi Kawamura – dem Direktor der Steins;Gate Animeserie.

Exklusives Stoffposter speziell für die Limited Edition

Um euch ein besseres Bild der Bonus-Spiele machen zu können, findet ihr unterhalb des Launch-Trailers auch die Trailer zu den jeweiligen Bonustiteln „Steins;Gate: Linear Bounded Phenogram“ und „8-BIT ADV Steins;Gate“.