SteelSeries Arctis 1 Wireless im Test

Ein gutes Gaming-Headset zu finden, das unterschiedlichste Aufgaben erfüllt und sich dabei preislich im Rahmen hält, ist heutzutage gar nicht so einfach. Besonders wenn man als Multikonsolero ein Headset benötigt, dass neben der PS4 auch an der Nintendo Switch funktioniert und für den ein oder anderen Shooter am PC herhalten soll. In meinem Fall wäre das das neue Call of Duty: Modern Warfare, das am 25. Oktober erscheint und dieses Jahr ausnahmsweise nicht von mir und meinen Jungs an der PS4 gezockt wird. Ein All-in-One-Headset musste also her. Das dachte sich auch der Peripherie-Hersteller SteelSeries und hatte zugleich eine innovative Idee. Denn das SteelSeries „Arctis 1 Wireless“-Headset ist nicht nur mit all den oben genannten Systemen kompatibel, es lässt sich sogar mit eurem Mobiltelefon koppeln und ist damit auch gerüstet für AAA-Spiele wie Fortnite, PUBG, Arena of Valor etc. Theoretisch funktioniert es auch an der Xbox One über den 3.5-mm-Klinkenstecker zum Controller sowie anderen Geräten, die über Klinke verbunden werden können. Mit freundlicher Unterstützung von SteelSeries wurde uns das Arctis 1 Wireless-Headset zur Verfügung gestelltum es für euch auf Herz und Nieren zu prüfen.

Arctis 1 Wireless – Kabelloser Klang

Das Beste zuerst: Wie ihr am Namen des Headsets schon vermuten konntet, habt ihr beim „Arctis 1 Wireless“ keinerlei Kabel-Wirrwarr. Mir ist das sehr wichtig, da ich an der Konsole doch einige Meter weit vom Fernseher entfernt sitze und sich kabelgebundene Headsets meist als zu kurz erwiesen. Auch nervte es mich, wenn ich zwischendurch auf Toilette musste oder mir etwas zu trinken holen wollte, das Headset jedes Mal abnehmen zu müssen, anstelle mit ihm das Zimmer zu wechseln. Kleine Freiheiten, die ich dank eines kabellosen Headsets nicht missen möchte und dank 9m Funkreichweite auch nicht mehr muss.

Die Technologie hinter dem Arctis 1 Wireless wird über einen kleinen USB-C-Dongle gewährleistet, der mittels verlustfreier 2,4-GHz-Funktechnologie mit extrem geringen Latenzzeiten auf PS4, Nintendo Switch PC, und Android dafür sorgt, dass ihr verlustfrei spielen könnt. Besonders am Mobiltelefon ist das eine super Erfahrung, denn auf einmal kommt ihr in einen Hörgenuss, wie ihr ihn sonst nur vom PC oder den Konsolen kennt. Leider läuft die Bluetooth-Verbindung aber auch nur über den mitgelieferten USB-C-Dongle. Hat man beispielsweise ein iPhone oder ein Handy ohne einen derartigen Anschluss, lässt sich das Headset nicht direkt via Bluetooth ansprechen. Über ein mitgeliefertes Verbindungskabel von USB-A-zu-USB-C lässt sich der Dongle an die Systeme ohne USB-C anschließen (wie PC oder PS4).

Beim ersten Aufsetzen fällt auf, dass sich das Arctis 1 Wireless sehr bequem anfühlt und Umgebungsgeräusche durch Umschließen der Ohren gut abgemildert werden. Bei mehrstündigen Zock-Sessions muss ich jedoch vorwegnehmen, dass die Ohren doch anfangen leicht zu schmerzen. Zwar ist das Acrtis 1 Wireless sehr leicht, sitzt gut und hat eine angenehme Polsterung am Kopfbereich, das Design ist dennoch relativ schlicht und einem 119,99 €-Headset angemessen.

Obwohl das Arctis 1 Wireless auf dem ersten Blick nach relativ viel Plastik aussieht, ist es doch auf Langlebigkeit und Kompaktheit getrimmt. So sorgt beispielsweise im Kopfband eine Stahlverstärkung dafür, dass es euch auch bei endlosen Justierungen eurer Kopfgröße nicht irgendwann auseinanderfällt.

Das ClearCast-Mikrofon, wie es der ein oder andere vielleicht vom Arctis 3, 5, 7 oder 9X kennt und dort für seine natürliche Klangqualität und Geräuschunterdrückung liebte, ist beim Arctis 1 Wireless nun abnehmbar. Dadurch eignet sich das Headset auch wunderbar als Kopfhörer, zum Beispiel wenn ihr mit dem Handy unterwegs seid und eure Stimme nicht benötigt.

Tasten am Gehäuse dienen zur Steuerung des Headsets. Auf der Unterseite der rechten Ohrmuscheln habt ihr den An-/Aus-Schalter, mit dem ihr das Gerät durch Halten einiger Sekunden aktiviert oder ausschaltet. Am unteren Rand der linken Ohrmuschel lässt sich das Arctis 1 Wireless stumm schalten, die Lautstärke regeln, das Headset via Micro-USB aufladen oder ein Klinkenstecker einstöpseln. Auf dieser Seite befindet sich auch der Einschub für das Mikrofon, dass jederzeit eingesteckt und entfernt werden kann. Hier muss man darauf Acht geben, dass man es auch wirklich zu 100% eingesteckt hat, ansonsten beschweren sich eure Mitspieler über Rausch- und Knackgeräusche.

Arctis 7 Treiber

Das Arctis 1 Wireless verfügt über dieselben Treiber wie das Arctis 7. Egal ob du damit Zelda im Flugzeug spielen möchtest oder einfach ein wenig Musik hören auf der Kölner Dom-Treppe: Du wirst nicht enttäuscht werden. Auch in der jüngsten Beta zu Call of Duty: Modern Warfare oder im Free-2-Play-Shooter Ironsight am PC half mir das Headset Schritte zu orten und meinen Gegnern einen Schritt voraus zu sein. Natürlich wird beispielsweise ein Astro A50 hierbei noch etwas konturierter arbeiten und den Sound noch etwas dreidimensionaler auflösen, doch kostet es auch fast das 3-fache und ist dann nur auf 1-2 Systeme beschränkt.

Auch nervtötende Ladevorgänge nach wenigen Stunden hören mit dem Arctis 1 Wireless der Vergangenheit an. Ich habe das Headset in mehreren Tagen intensiv getestet und musste es nicht einmal laden. Der Hersteller verspricht ca. 20h Akkulaufzeit. Das dürfte durchaus hinkommen und ist ein fabelhafter Wert. Eine Zockernacht werdet ihr also kabelfreu damit durchstehen – sofern es eure Ohren mitmachen.

Die Einrichtung des Headsets ist selbsterklärend und nimmt euch über die SteelSeries Engine-Software, mit der ihr am PC auch einige Einstellungen bearbeiten könnt, an die Hand. So könnt ihr beispielsweise die Lautstärke eines Mikrofon-Rückhör-Tons einstellen, um Audio-Feedback eurer eigenen Stimme zu erhalten oder den Equalizer anpassen, um je nach Spiel noch Fußschritte oder Stimmen herauszukitzeln.

Fazit

In seiner Gesamtheit hat man mit dem Arctis 1 Wireless eine eierlegende Wollmilchsau, die mit Sicherheit klangtechnisch und vom Tragekomfort nicht das beste Headset sein wird, das ihr jemals haben werdet, aber ein starker Kompromiss aus gutem Sound zu einem guten Preis. Und das beste daran: Schluss mit dem Headsetkauf für unterschiedlichste Geräte! Denn das Arctis 1 Wireless wird das einzige sein, dass ihr am PC, Konsole und Mobilephone benötigt. Ein echter Preis-Leistungs-Tipp eben.

Arctis 1 Wireless bei Amazon kaufen

Dies ist ein Affiliate Link und du unterstützt uns beim Kauf über diesen.