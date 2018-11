Stay – Auf der PS4 an den Bildschirm gefesselt

In der aktuellen Flut von riesigen Spieleproduktionen, die euch in gigantische Welten schmeißen, tut ein kleines Indiespiel zum Luft holen durchaus gut. Mit Stay haben wir uns genau das zu Herzen genommen. Appnormals Team und PQube haben diesen kleinen Titel auf die PS4 geworfen, der euch hautnah eine Entführung miterleben lässt. Inwiefern euch das zum Luft holen einlädt, schauen wir uns in den folgenden Zeilen an.

Das Fenster zur Welt

Der Psychologe Quinn liegt unbehelligt im Bett. Mitten in der Nacht wird er allerdings aus dem Schlaf gerissen und weggezerrt. Erst einige Zeit später wacht er in einem dunklen Raum auf. Um ihn herum sieht er nichts, außer dem kalten, flackernden Licht eines Computers. Auf diesem Gerät findet der arme Kerl ein geöffnetes Chatprogramm. Er tippt die ersten Zeilen und steht plötzlich in Kontakt mit einem fremden Menschen: Euch!

Es bleibt das gesamte Spiel über unklar, wieso ausgerechnet ihr mit diesem Rechner verbunden seid. Ihr seid euch sogar unsicher, ob ihr selbst Quinn entführt haben könntet. Doch nun geht es in erster Linie darum, dieser armen Seele irgendwie zu helfen. Schließlich wirkt er sehr verzweifelt und steht vor einigen Hindernissen, bei denen euer Ratschlag sicher hilfreich wäre. Euch bleibt also kaum eine Wahl, als am Bildschirm zu bleiben und euch mit Quinn zu unterhalten.

Stay with me…

Die große Besonderheit im Dialog mit Quinn ist, dass alles in Echtzeit abläuft. Die gesamte Zeit läuft ein Timer mit, so dass ihr nicht wirklich verschwinden könnt, um nebenbei noch etwas zu erledigen. Die Uhr tickt unerbittlich weiter und ab einem gewissen Zeitpunkt war es das für Quinn. Die Füchse unter euch mögen nun vielleicht denken, dass sie dann ja einfach das Spiel beenden können. Dann beginnt aber ein anderer Timer, der eure Abwesenheit misst. Kommt ihr dann nach drei Stunden wieder, wird Quinn euch panisch fragen, wo ihr gewesen seid und eure Beziehung hat einen spürbaren Knacks bekommen. Seid ihr zu lange weg, wählt er sogar den Weg des Suizids.

Stay nimmt seinen Titel also sehr wörtlich und legt die Beziehung zwischen euch und Quinn klar in den Fokus. Ihr seid zuständig für Quinns Laune und seine Bindung zu euch. Dementsprechend hat jede eure Antworten zum einen direkten Einfluss auf seine Stimmung. Zum anderen kommt in jedem der über 20 Kapitel des Spiels eine Entscheidung, die den Fortlauf beeinflusst. Quinn entdeckt so entweder andere Räume oder stirbt durch euren Ratschlag, woraufhin ihr wieder an den Anfang des Kapitels gesetzt werdet.

Bereitetes Kopfzerbrechen

Eure spielerischen Möglichkeiten sind in Stay stark limitiert. Die meiste Zeit lest ihr Quinns Nachrichten, die immerhin sehr authentisch geschrieben sind. Quinn wirkt wie ein glaubhafter Charakter mit Macken und Problemen, seine Ängste sind nachvollziehbar und selbst ein paar Schreibfehler schleichen sich immer wieder ein. Manchmal seid ihr dann auch dazu gezwungen, einfach zuzuschauen, wie euer neuer Freund seine Umgebung erkundet, resigniert auf dem Boden sitzt oder neue Sachen findet.

Immer wieder stößt er dann auf ein Rätsel, welches ihr für ihn lösen müsst. Die Hinweise dazu sind meist sehr rudimentär und müssen im Rätsel selber erschlossen werden. Das wiederrum macht die Kopfnüsse im späteren Spielverlauf von Stay zu äußerst harten Herausforderungen. Ohne jegliche Hilfe oder Hinweise aus dem Netz können hier lange Zeiträume verstreichen, die euch um den Verstand bringen. Das Spiel beenden wollt ihr an dieser Stelle nicht, um Quinn nicht alleine zu lassen, aber zu viel Zeit wollt ihr euch natürlich auch nicht lassen.

Wer kann gut mit Menschen?

Abgesehen vom Schwierigkeitsgrad der Rätsel und dem aufkommenden Zeitdruck kommt auch im restlichen Spiel ein großes Unbehagen, bloß keinen Fehler zu machen. Nicht nur, weil euch Quinn langsam ans Herz wächst und ihr das Beste für ihn wollt. Vor allem wollt ihr nicht durch sein Ableben an den Anfang eines Kapitels gesetzt werden. Die bereits geführten Dialoge können nämlich nicht übersprungen werden. Ihr müsst also tatenlos zusehen und warten, bis Quinn dieselben Sätze wie zuvor erneut an euch gerichtet hat. Ein Skip-Button wäre hier sehr nett gewesen, auch wenn das natürlich gegen das Konzept der Echtzeit spricht.

Immerhin könnt ihr so neue Antworten ausprobieren, um eure Beziehung zu Quinn besser zu schalten als noch zuvor. Es wirkt nämlich manchmal etwas willkürlich, wie er auf eure Antworten reagiert. Stay lässt euch zwar durchgehend in Quinns Gemütszustand blicken, wie dieser sich allerdings verändert, bleibt undurchsichtig. Das lässt sich allerdings auch im Rahmen der Spielerfahrung verkraften, schließlich könnt ihr auch bei einem echten Menschen nicht zu hundert Prozent abschätzen, welche Reaktionen ihr hervorrufen werdet.

Fazit

Schwierige Rätsel, langatmige Wiederholungen der Dialoge nach unmöglich zu erahnenden Fehlern… Stay hat durchaus seine Macken, die euch frustrieren können. Doch trotzdem ist es eine empfehlenswerte Erfahrung. Das Spielkonzept ist herrlich frisch und erinnert an eine Zeit, in der es nur einen Saw-Film gab, der auch noch gut war. Quinn ist ein großartiger Charakter. Es ist erstaunlich, wie schlecht euer Gewissen sein kann, weil ihr ins Bett gegangen seid, einfach nur, weil Quinn dann Stunden alleine in seinem Verlies verbracht hat. Von den insgesamt sieben Enden wollt ihr sicherlich nicht jedes sehen, da ihr immer wieder ähnliche sechs bis sieben Stunden durchleben müsstet. Aber ein einziger Spieldurchlauf ist eine wirklich einzigartige Spielerfahrung.

Stay macht nämlich etwas mit euch. Ihr seid nicht nur spielende Person, sondern seid unmittelbar in das Spiel eingebunden und damit in einem ganz anderen Maße verantwortlich für das Geschehen, als andere Games dies ermöglichen. Lasst euch also von den kleinen Macken, dem Pixellook oder dem steril aussehenden Interface nicht abschrecken und taucht ein in eine unfassbar immersive Spielerfahrung, die euch durch gutes Writing und stimmungsvolle Musik einen spannenden Thriller erleben lässt.