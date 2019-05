State of Play – Nächste Sony-Mini-Konferenz bereits in wenigen Tagen

Bereits in wenigen Tagen wird Sony Interactive Entertainment die nächste hauseigene State of Play-Konferenz abhalten, die neue Erkenntnisse zu aktuellen PlayStation 4-Projekten liefern soll.

Laut Sony soll die State of Play-Konferenz am kommenden Donnerstag, den 9. Mai 2019 um Mitternacht stattfinden. Die State of Play-Konferenz kann über Twitch, YouTube, Twitter und Facebook verfolgt werden und soll knapp zehn Minuten dauern. Unter anderem soll ein umfangreicher Einblick in das kommende „MediEvil“-Remake gewährt werden, wobei man vermutlich weiteres Gameplay Material präsentieren wird. Aber auch Updates und Ankündigungen für kommende PlayStation 4-Spiele sollen in der Konferenz Platz finden.

Darüber hinaus gab Sony deutlich zu verstehen, dass keine Informationen zur nächsten Konsolengeneration geteilt werden. Demnach wird es noch keine Neuigkeiten zur Playstation 5 geben. Eine weitere State of Play-Konferenz ist für einen späteren Zeitpunkt in diesem Jahr bereits fest eingeplant.