StarCraft 3 – Entwickler würden gerne daran arbeiten

Im Rahmen der BlizzCon 2019 hat man kein „Starcraft 3“ angekündigt, doch die zuständigen Entwickler haben durchaus ihr Interesse an der Reihe bekundet.

Die BlizzCon 2019 ist vorbei und stimmte die Fans auf der ganzen Welt glücklich. Für fast alle Franchises aus dem Hause Blizzard Entertainment wurden neue Projekte oder Erweiterungen enthüllt, nur die „Starcraft“-Reihe ging leer aus. So sprachen einige Fans die „Starcraft 2“-Entwicklern auf einen möglichen Nachfolger an. Production Director Tim Morton sowie der führende Co-op Designer Kevin Dong nahmen sich Zeit für die Fragen der Fans und bekundeten durchaus ihr Interesse an einem „Starcraft 3“, jedoch gibt es bisher in dieser Richtung nichts anzukündigen.

„Die beste Art für uns, um unsere Zukunft herauszufinden, ist es von den Spielern zu hören. Ich denke, dass es ein Interesse an weiteren RTS-Spielen gibt und diese Nachricht an Blizzard zu senden wäre eine wundervolle Sache. Ich kann mit Sicherheit sagen, dass es mein Lieblingsgenre zu spielen ist und bisher ist es auch mein Lieblingsgenre, um daran zu arbeiten“, sagte Morton zu einem möglichen „StarCraft 3“. Auch Dong stimmte dieser Einschätzung zu.

Ob sich Blizzard Entertainment dazu entschließt „Starcraft 3“ entwickeln zu lassen, bleibt vorerst ungeklärt. Zum aktuellen Zeitpunkt scheint sich kein neuer Teil in Arbeit zu befinden.