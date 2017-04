Starblood Arena – Vorschau des PS4 VR Shooters

Wie der Name schon vorweg gibt, handelt es sich bei Starblood Arena um einen Arena- Shooter. Gesteuert wird eine Mischung zwischen Kampfflugzeugen und Mechs von 9 verschiedenen Piloten. Jeder von ihnen hat verschiedene Stärken, Schwächen und Waffen. Alle Charaktere sind ausdrucksstark und geben dem Spiel einen Comic-artigen Charme. Der Look des Spiels ist im Allgemeinen eher simpel, aber durchaus schick anzusehen mit einer Vielzahl von Farben und Explosionen. Testen konnten wir die zu erwartenden Modi, wie Team Death Match und Free for all. Die VR Integration ist dabei gut gelungen und besonders Elemente, wie das projezierte HUD sehen cool aus.

Starblood Arena – Schnelle Gefechte aus jedem Winkel

Besonders zu erwähnen, ist die freie Bewegung in den Arenen. Ihr könnt jederzeit nach oben und unten schweben und euch in jedem erdenklichen Winkel drehen. Um ehrlich zu sein, hat dieses Spiel bei mir für ein wenig Motion Sickness gesorgt, aber mit ein wenig mehr Spielzeit konnte ich mich daran gewöhnen. Starblood Arena folgt einem simplen Spielprinzip und ermöglicht kurze und spaßige Runden. VR Besitzer erwartet damit ein guter Multiplayer für Zwischendurch. Wie lange das Spiel letztendlich unterhält, bleibt abzuwarten. Am wichtigsten werden die Auswahl der Maps sein und wie unterschiedlich sich die Piloten spielen. Selbst probieren könnt ihr das Spiel schon bald selbst, denn Starblood Arena erscheint bereits am 12. April.