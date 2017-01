Star Wars: So hätte das eingestellte Darth Maul Spiel ausgesehen

Fans von Star Wars Videospielen haben es nicht leicht. Zwar hat man etliche alte Perlen, die man immer wieder gerne aus dem Schrank holt um sie zu zocken, neue Spiele sind meistens allerdings Mangelware. Leider. Allerdings gibt es hin und wieder mal Projekte, die einem Hoffnung machen. So zum Beispiel das Kopfgeldjäger-Spiel Star Wars 1313. Dieses Projekt wurde allerdings relativ kurz nach der Bekanntgabe auch schon wieder eingestellt. Ein ähnliches Schicksal hatte das Darth Maul Spiel. Dieses wurde ein Jahr nach der Erstvorstellung schließlich abgebrochen. Nun sind aber Konzept- und bewegte Bilder zum Spiel aufgetaucht.

„2011 hatte ich das große Glück, mit Lucas Arts und Redfly Studios zusammen zu arbeiten und eine neue Star Wars IP zu entwickeln, in der es zentral um Darth Maul geht. Es spielte in der Star Wars Zeitlinie irgendwo nach Rückkehr der Jedi-Ritter und sollte eine sehr dunkle Atmosphäre haben. Unglücklicherweise fing das Projekt genau zu der Zeit an, als der LucasArts und Disney Deal lief. Es wurde nach rund einem Jahr der Entwicklung eingestellt. Es ist aber definitiv mein Traum, an einem anderen Star Wars Projekt in der Zukunft zu arbeiten.“

Star Wars Projekte der Zukunft

Auf seinem Blog schreibt dies Thomas A. Szakolczay, der Grafik Designer der an dem Darth Maul Projekt arbeitete. Hier könnt ihr auch weitere Artworks von ihm begutachten. In der Story wäre aber nicht nur die Zeit nach Rückkehr der Jedi-Ritter wichtig gewesen. Auch die Ursprünge des Sith-Schülers von Darth Sidious wäre thematisiert worden. Schade, das bewegte Material sieht, gerade wegen der dunklen Atmosphäre interessant gewesen. Vom Gameplay erinnert der Titel stark an den älteren Titel The Force Unleashed, in dem es um Darth Vaders geheimen Schüler ging. Ob und wie in Zukunft Star Wars Projekte unter Disney umgesetzt werden, ist zum aktuellen Zeitpunkt leider noch vollkommen unbekannt. Allerdings befinden sich aktuell im Hause Electronic Arts einige Titel in Entwicklung. Ob es sich hier um ein mögliches Battlefront 2, oder aber um komplett neue Titel handelt, ist uns nicht bekannt.