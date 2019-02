Star Wars: Jedi Fallen Order – Wird spektakulär, so EA

Nach wie vor arbeitet Respawn Entertainment an „Star Wars: Jedi Fallen Order“ und wie es scheint ist man bei Electronic Arts ganz angetan von dem Titel.

Im Rahmen des jüngst veröffentlichten Geschäftsberichts von Electronic Arts hat man auch einige Worte zum kommenden „Star Wars: Jedi Fallen Order“ verloren. Das Actionspiel spielt zwischen Episode drei und vier und erzählt die Ereignisse rund um die Order 66. Die Order 66 war ein Notfallbefehl an die Klonkrieger der Großen Armee der Republik, der besagte, dass die Jedi die Galaktische Republik verraten hätten und sofort getötet werden mussten.

Derzeit wird das Spiel von den „Titanfall“-Entwicklern von Respawn Entertainment entwickelt und soll im Herbst 2019 für Playstation 4, Xbox One und den PC veröffentlicht werden.

Andrew Wilson, der CEO von EA, äußerte sich zum aktuellen Entwicklungsstand und verwies darauf, dass der Titel sich „spektakulär“ spielen würde:

„Zusätzlich zu Apex Legends wird ein weiteres Team von Respawn in diesem Herbst Star Wars Jedi: Fallen Order herausbringen. Die Entwicklung dieses Spiels wird vom ehemaligen Director der God of War-Serie geleitet. Er verfügt über ein Team, das sich aus Veteranen einiger der größten Action-Adventure-Spiele der Branche zusammensetzt.

Die Entwicklung ist sehr weit fortgeschritten. Und da ich zuletzt selbst viel Zeit damit verbracht habe, kann ich sagen, dass es sich spektakulär gut spielt. Dieses Spiel fängt wirklich die Fantasie ein, ein Jedi zu werden. Und wir werden bald noch viel mehr zu berichten haben.“

Auch der CFO Blake Jorgensen verlor einige Worte zum Spiel:

„Man wird in den kommenden Monaten einen Blick auf das Star Wars-Spiel werfen können. Und ich denke, dass man von dem, was man sieht, begeistert sein wird.

Wir haben in der vergangenen Woche mehr als 20 Minuten davon gespielt. Und in Bezug auf den Grad an Feinschliff, die Tiefe und das Leben als Jedi in einer Star Wars-Welt ist es außergewöhnlich. Ich denke, die Leute werden davon begeistert sein.“

„Star Wars: Jedi Fallen Order“ wird das erste Spiel des Entwicklers auf Basis der Frostbite Engine (Battlefield V, FIFA 19, Anthem) sein. Alle „Titanfall“-Teile, das jüngste Spin-Off in Form des kostenlosen „Apex Legends“ eingeschlossen, wurden noch mit Valve’s Source Engine (Half-Life 2, Portal 2, Counter-Strike: Global Offensive) entwickelt. Bisher sind nur wenige Informationen zum Titel bekannt, auch fehlt es bis heute an Gameplay-Material.