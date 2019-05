Star Wars Jedi Fallen Order – Erstes Gameplay zur E3 angekündigt

Wenig überraschend teilte Electronic Arts mit, dass die Gameplay-Enthüllung des kommenden Action-Adventures „Star Wars Jedi: Fallen Order“ im Rahmen der E3 2019 stattfinden wird.

Electronic Arts hat mitgeteilt, dass die ersten Spielszenen aus „Star Wars Jedi: Fallen Order“ während des EA Play-Events präsentiert werden, welches als Vorprogramm zur E3 2019 dient.

„Wir freuen uns, bestätigen zu können, dass das Gameplay von Star Wars Jedi: Fallen Order im Juni dieses Jahres während der EA Play und E3 enthüllt wird. Weitere Details werden folgen“, so das Unternehmen.

Das EA Play-Event findet vom 07. bis zum 09. Juni 2019 statt, während die E3 2019 vom 11. bis zum 14. Juni abgehalten wird. Zum EA Play-Event selbst heißt es:

„In diesem Jahr lautet das Motto „Weniger reden, mehr spielen!“. Dies wird auch in einem Event thematisiert, das sich voll und ganz auf das Herzstück von EA Play konzentriert. […] All das startet in diesem Jahr in der Freitagnacht des 7. Juni 2019 mit einer neuen Auftaktveranstaltung zu EA PLAY. Wir verzichten in diesem Jahr auf die Pressekonferenz und zeigen stattdessen diverse Livestreams, die innerhalb der ersten beiden Tage des Events ausgestrahlt werden. Das ist, was ihr wolltet und das ist, was ihr haben sollt! Mehr Gameplay und mehr Eindrücke von den Teams, die die Spiele entwickeln.“