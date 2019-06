Star Wars Jedi Fallen Order – 15 Minuten pures Gameplay

Electronic Arts und Respawn Entertainment haben im Rahmen der hauseigenen EA Play Pressekonferenz einen ersten Gameplay Trailer zum kommenden Action-Abenteuer „Star Wars Jedi Fallen Order“ präsentiert. Unterhalb des Artikels könnt ihr euch knapp 15 Minuten pures Gameplay ansehen.

„Star Wars Jedi Fallen Order“ wird ein Story getriebenes Singleplayer-Erlebnis, welches die Ereignisse zwischen „Star Wars: Episode III – Die Rache der Sith“ und „Star Wars : Episode IV – Eine neue Hoffnung“ aufgreift. Die Spieler schlüpfen in die Rolle des jungen Padawan Cal Kestis (Cameron Monaghan), der die Order 66 überlebt hat und von Coruscant fliehen konnte. Fortan lebt Cal im Schatten der Gesellschaft und vermeidet es seine Kräfte zu enthüllen. Als ein Freund in Lebensgefahr schwebt, bricht Cal seine eisernen Regeln und rettet diesen durch den Einsatz seiner Macht. Dem Imperium bleibt dieser Machteinsatz jedoch nicht verborgen und so beginnt die Jagd auf seinen Kopf.

Im Gameplay Video sehen wir Cal auf dem Planeten Kashyyyk. Die gezeigten Szenen werden Spieler ungefähr drei Stunden nach dem Start des Abenteuers selbst erleben können. Hier soll Cal dem Wiederstand dabei helfen einige Wookies zu befreien, die vom Imperium gefangen genommen wurden. Interessant dabei ist, dass wir auch Forest Whitakers Charakter, Saw Gerrera aus „Rogue One: A Star Wars Story“ wiedersehen.

Darüber hinaus sehen wir wie Cal sein Lichtschwert als Lichtquelle in dunklen Orten nutzt, seine Mächte gegen die Imperialen Sturmtruppen sowie Hindernisse nutzt und sein Lichtschwert schwingt. Dabei wird er tatkräftig von seinem treuen Droiden BD-1 unterstützt. BD-1 öffnet Türen, Scannt die Umgebung nach interessanten Objekten ab und versorgt Cal mit Items, wie Heilmittel.

Cal hingegen kann in dem gezeigten Gameplay Material bereits Feinde mit der Macht weg Schleudern, zu sich ziehen und die Zeit verlangsamen. Auch ist zu erkennen, dass Cal im Laufe des Abenteuers Skill-Punkte verdient. Wofür er diese jedoch genau einsetzen kann, wurde bisher nicht enthüllt. Man kann davon ausgehen, dass wir Cals Kräfte erweitern und verbessern werden können. Neben Sturmtruppen bekommt es Cal zudem auch mit riesigen Spinnen zu tun.

„Star Wars: Jedi Fallen Order“ soll am 15. November 2019 für die PlayStation 4, Xbox One und den PC erscheinen.