Star Wars: Gaming News bei Celebration Event

Es wird schon bald Neuigkeiten zur Spielezukunft von Star Wars geben, denn EA wird bei der Star Wars Celebration sein. Das Event wird vom 13. bis zum 16. April in Orlando stattfinden und für kommende Spiele ebenso Neuigkeiten, preisgeben wie für die Filme. Was genau von Seiten EAs zu erwarten ist, lässt die Pressemitteilung dagegen aus.

Wenige Informationen – Viel Potenzial

Die Ankündigung von weiteren Ankündigungen ist heutzutage nahezu alltäglich. Besonders bei einer so beliebten Marke, wie Star Wars ist ein kontinuierlicher Kreislauf von Ankündigungen, Hype, Veröffentlichungen und weiteren Ankündigungen mittlerweile Teil der Kultur. Darüber lässt sich jedoch schnell hinweg sehen, wenn man betrachtet, was sich aktuell so in Entwicklung befindet. Genauer gesagt, gibt es aktuell 3 Spiele, welche sehr viel Potenzial haben. Noch dieses Jahr kommt der nächste Teil der Battlefront Reihe, welcher dieses mal auch eine Singleplayer-Kampagne vorweisen kann. Visceral Games, die Macher von Dead Space, haben ebenfalls ein Projekt in der Mache. An diesem Spiel ist ebenfalls Amy Hennig beteiligt, welche zuvor stark in die Entwicklung der Uncharted Spiele involviert war. Zuletzt sind auch die Titanfall Entwickler von Respawn Entertainment mit einem Star Wars Spiel beschäftigt. Wir würden uns freuen, im Zuge der Convention mehr zu den genannten Spielen erfahren.