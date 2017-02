Star Wars Battlefront 2 mit Singleplayer-Kampagne

DICE arbeitet bereits fleißig an Star Wars Battlefront 2. Der Umfang vom Vorgänger wurde dafür kritisiert, dass er keine Singleplayer-Kampagne enthielt und nur die „klassische“ Star Wars Ära vertreten war.

EA gab nun auf Twitter bekannt, dass der Nachfolger eine komplette Einzelspielerkampagne enthält, die die Spieler in die verschiedenen Zeitalter der Star Wars Saga versetzen wird.

Learn what the Future has in store for #StarWarsBattlefront in 2017 and beyond: https://t.co/4m8yeuxJTe pic.twitter.com/cxhm0MVpQH

— EAStarWars (@EAStarWars) 31. Januar 2017