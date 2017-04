Star Wars Battlefront 2 – Erster Trailer und spannende Infos

Einige Fans waren mit dem letzten Ableger von Star Wars Battlefront eher enttäuscht. Die ersten Trailer sahen zwar cool und vielversprechend aus. Allerdings hatte das fertige Spiel im Endeffekt dann nur einen Bruchteil der Features der alten Battlefront Spiele. So fehlten zum Beispiel die Kampagne und die Galaxieeroberung. Star Wars Battlefront war ein reiner Multiplayer-Titel, zwar konnte man nach einem Update einige Maps und Modi auch alleine zocken, allerdings war es nie möglich, jeden Modus und jede Map einzeln zu zocken. Spielbar war zudem nur die Zeit des galaktischen Bürgerkriegs, also rund um Episode 4, 5 und 6, sowie Rogue One und die Vorgeschichte zu Episode 7 auf Jakku.

Star Wars Battlefront 2 mit Singleplayer-Kampagne

Das alles soll Star Wars Battlefront 2 nun besser machen. Zum einen sollen hier alle Äras spielbar sein, also die Klonkriege, der galaktische Bürgerkrieg und die Zeit der ersten Ordnung. Spielbar soll auch eine Singleplayer-Kampagne sein. Diese spielt ihr auf Seiten des Imperiums und erstreckt sich über die Endzeit des Imperiums über die Zeit der Ersten Ordnung. Ein erster Trailer gibt einige Infos und Bilder aus der Kampagne.

Erscheinen wird Star Wars Battlefront 2 am 17.November 2017 für den PC, die PlayStation 4 und die Xbox One. Es wird eine Special Edition und ein PS4-Bundle geben.