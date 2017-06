Star Wars Battlefront 2 – Erster Gameplay Trailer von der E3

Das wird ein Fest für alle Star Wars Fans. Der Trailer auf der E3 zeigt wirklich ein bombastisches Spiel mit allen möglichen Star Wars Epochen. Ob ihr nun in den Klonkriegen, dem galaktischen Bürgerkrieg oder in der Zeit der neuen Ordnung spielen wollt, scheint keine Rolle zu spielen. Das zeigt ein erster Gameplay Trailer sowie ein ausführlicher Blick auf den Multiplayer.

Star Wars Battlefront 2 – Kritik am Vorgänger ernst genommen?

Die Action sieht wirklich genial aus und wie das alles im tatsächlichen Multiplayer Gameplay aussieht, hat Electronic Arts auf diesem Wege auch direkt gezeigt. Was am Vorgänger noch kritisiert wurde, das Fehlen der Klonkriege und das Fehlen einer Singleplayer-Kampagne hat man definitiv behoben. Zudem soll Star Wars Battlefront 2 mit kostenlosen Zusatzinhalten ausgestattet werden, zumindest zum Start. Wie weit die kostenlosen Zusatzinhalte gehen und ob es am Ende nicht doch wieder etliche Kartenpakete und Co. für Echtgeld zu kaufen gibt, bleibt dabei aber noch fraglich. Nun werfen wir aber erstmal einen Blick auf den Multiplayer von Star Wars Battlefront 2. Das Video zeigt einen Angriff zur Zeit der Klonkriege. Die Klonsoldaten kämpfen dabei unter anderem auf Naboo gegen einen MTT, einen Truppentransporter der Droiden. Das erinnert ein wenig an den Kampfläufer Modus aus dem Vorgänger, sieht aber definitiv schon viel hübscher aus!