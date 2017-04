Star Trek Bridge Crew – Wir haben das VR-Spiel für PS4 angespielt

Was wäre neue Hardware ohne Unterstützung von Ubisoft? Eine gute Frage, auf die wir wahrscheinlich nie eine Antwort bekommen werden. Mit Star Trek Bridge Crew versucht sich Ubisoft an einem Multiplayer-Spiel der etwas anderen Art. Ihr schlüpft gemeinsam mit 3 Freunden in die Rolle der Brücken Crew und erledigt Missionen in den Weiten des Alls. Das Gameplay selbst ist eher minimalistisch und simpel. Jeder der 4 Spieler hat eine eigene Rolle (Engineer, Steuermann, Taktikoffizier und Captain) und eigene Verantwortlichkeiten. Eigentlich macht ihr nicht viel mehr, als mit den beiden Move-Controllern als Hände auf Menüs zu drücken. Der tatsächliche Spaß kommt durch die soziale Komponente.

Star Trek Bridge Crew – Soziales Experiment im Weltall

Um in den Tiefen des Alls zu bestehen, ist Teamwork unverzichtbar. Wir konnten in die Rolle des Engineers schlüpfen und waren für die Verteilung der Energie, Reparaturen, den Teleporter und die Vorbereitung des Warps zuständig. Damit hatten wir einen direkten Einfluss, wie effizient der Rest des Teams arbeiten konnte. Der Kapitän hat alles koordiniert, während der Steuermann uns zu unseren Zielen gebracht und der Taktikoffizier unsere Gefechte führte. So entstand schnell eine interessante Teamdynamik – selbst zwischen 4 Fremden. Dennoch dürfte sich Star Trek Bridge Crew am besten spielen, wenn Ihr die Erfahrung mit Freunden teilt. Die Ausflüge der Brücken-Crew schweißen entweder euren Freundeskreis zusammen oder ruinieren eure Freundschaften. Das Spielprinzip ist ziemlich originell und nutzt die Star Trek Lizenz effektiv.

Wie lange der Atem dieses coolen, sozialen Experiments letztlich ist, bleibt dennoch abzuwarten. Auch 4 Freunde mit VR Headsets zusammen zu kriegen, vorzugsweise in einem Raum, wird sicher nicht ganz einfach. Nichtsdestotrotz war Star Trek Bridge Crew mein persönliches Highlight der PlayStation Experience. Den Trip ins All könnt Ihr ab dem 30. Mai starten, entweder auf der PS VR, der HTC Vive oder dem Oculus Rift.