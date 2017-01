Square Enix und Marvel kündigen Spielereihe an

Square Enix und Marvel haben bekannt gegeben, dass sie eine Partnerschaft eingegangen sind, aus der mehrere Spieletitel hervorgehen sollen. Ein Releasetrailer für den ersten Titel The Avengers Project wurde ebenfalls veröffentlicht. An der Entwicklung werden Crystal Dynamics und Eidos-Montreal beteiligt sein, die zur Zeit vor allem durch die beiden Topmarken Tomb Raider und Deus Ex bekannt sind.

Nachdem Marvel erfolgreich in das Kinogeschäft eingestiegen ist, soll das Comicuniversum nun auch im Videospielebereich erfolg versprechen. In The Avengers Project sollen alle ikonischen und bekannten Figuren und Umgebungen der Avengers Reihe vertreten sein. Man erhofft sich damit an dem Kinoerfolg anzuknüpfen.

Mehr Details über das Spiel und andere Titel die aus der Kooperation entstehen sollen, werden aber wohl erst 2018 bekannt gegeben.